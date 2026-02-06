Trump napovedal veliko zborovanje, na katerem se bodo znova »posvetili bogu«

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek na Nacionalnem molitvenem zajtrku v Washingtonu napovedal, da bo maja organiziral veliko molitveno zborovanje na travniku National Mall in tja povabil vse Američane, za katere želi, da se ponovno posvetijo bogu.

»17. maja 2026 vabimo Američane iz vse države, da se zberejo na našem National Mallu, da bi molili in se zahvalili. Ameriko bomo znova posvetili kot en narod pod bogom,« je dejal Trump v nastopu, na katerem je med drugim napadal politične nasprotnike in transseksualce, tarnal o volitvah 2020, predvsem pa se hvalil s tem, koliko je naredil za vero z imenovanjem konservativnih sodnikov in drugimi ukrepi.

National Mall je velik travnik, ki se razteza od kongresne palače proti Beli hiši in naprej. Tam so bila velika zgodovinska zborovanja, kot je pohod milijona Martina Luthra Kinga mlajšega. Po navadi se tam tudi zbere množica ob inavguraciji predsednika ZDA in potekajo demonstracije tako nasprotnikov kot zagovornikov pravice do splava.

Trump je med drugim zagotovil, da je za vero naredil več kot katerikoli drug predsednik v zgodovini, in se čudil, da lahko verniki volijo demokrate. V govoru je tudi ugibal o lastni poti v nebesa in izrazil mnenje, da ima možnosti za večno odrešitev.