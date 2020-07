Trump napovedal vojno nasilju v ameriških mestih

Mati ubitega štiriletnika LeGenda Taliferra Charron Powell. Foto Leah Millis Reuters

New York – Že Portland se kljub skoraj dveh mesecih nemirov in kaosa ogorčeno upira posredovanju zveznih varnostnih sil, republikanski predsednikpa je zdaj zakon in red naznanil tudi za Chicago in Albuquerque. Demokratski župani niso navdušeni iniz New Yorka, kjer se je v minulih tednih tudi močno povečalo število umorov in drugih zločinov, je že vnaprej napovedal tožbo.Operacija legenda se imenuje po štiriletnem, ki so ga konec junija ubili med spanjem v domači postelji v Kansas Cityju. Malček je kmalu po rojstvu prestal operacijo srca in je bil po njej poln življenja, je povedala njegova mama, potem pa je življenje njenega edinega otroka končalo streljanje na ulici. Kansas City nikakor ni edino ameriško mesto, v katerem se je v minulih mesecih nasilje podvojilo ali celo potrojilo in Trump je v Portlandu že ukazal zavarovanje zveznih ustanov, ki so jih protestniki po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo v Minnapolisu poskusili zažgati. Še huje je v Chicagu, kjer pod streli neznancev padajo desetine meščanov.Operacije še niso razširili na New York, ki je tudi daleč od prejšnjega miru, a se tako kot v številnih demokratskih mestih posredovanju pod taktirko republikanskega predsednika in njegovih ministrov ne upira le župan, ampak tudi precejšen del prebivalstva. Zato je že slišati opozorila pred še večjimi nemiri ali vsaj prevalitvi odgovornosti za vse izpade na zvezne sile. V številnih demokratsko vodenih mestih so močna gibanja za odpravo policije, pa čeprav mnogi svojci v veliki meri temnopoltih in mladih žrtev nasilja ne soglašajo. Tudi mati štiriletnega LeGenda je povedala, da morilcev njenega sina še niso našli.