Trump napovedal zgodovinski naftni posel z Venezuelo

V prizadevanjih za nižje cene nafte je ameriški predsednik Donald Trump naznanil nadzor nad 65 milijardami sodov venezuelskega črnega zlata. »Zgodovinska transakcija bo za dolgo v prihodnost več kot podvojila ameriške naftne rezerve, pomembno povečala našo oskrbo in vsem Američanom znižala cene bencina.« Venezueli bo po njegovih besedah pomagala k ogromnemu uspehu in veliki blaginji.

Trump je zasluge za posel pripisal obrambnemu ministru Petu Hegsethu in državnemu sekretarju Marcu Rubiu. »To je velika pridobitev tako za Američane kot za Venezuelce,« je sporočil ta. »Kaže, kako pogumna zunanja politika predsednika Trumpa prinaša dosežke 'najprej Amerika': stabilne rezerve in poceni nafto na naši polobli ter nižje cene bencina doma. Venezuelcem bo posel prinesel skoraj sto milijard dolarjev zasebnih investicij, tisoče dobro plačanih služb in prenovo venezuelskega gospodarstva.«