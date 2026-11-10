Trump napovedal zvezno preiskavo direktorja Nvidie

Zvezni preiskovalni urad FBI po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa preiskuje afero izvršnega direktorja vplivnega tehnološkega podjetja Nvidia Jensena Huanga z žensko, ki naj bi delala za kitajsko vlado. Trump je v ponedeljkovi izjavi za novinarje izrazil prepričanje, da se Huang nima česa bati, poroča CNN.

»Vem, da FBI to preiskuje v povezavi z nečim drugim, in mislim, da bo z njim vse v redu,« je dejal Trump in dodal, da se je s Huangom še isti dan pogovarjal in ga vprašal, kako se počuti. Direktor Nvidie mu je menda zagotovil, da ni vedel, da bi bila ženska, s katero je imel razmerje, lahko vohunka.

Huang je že priznal nezvestobo in se v odprtem pismu, objavljenem na spletni strani podjetja, opravičil ženi in podjetju. Pri tem je zatrdil, da podpira preiskavo in da bo v celoti sodeloval z organi pregona. Poudaril je tudi, da sta zaščita interesov podjetja in podpora ameriški nacionalni varnosti njegovi prednostni nalogi.

Britanska tiskovna agencija Reuters je pridobila videoposnetek, na katerem je (domnevno) Alice Huang na večerji z Jensenom Huangom. FOTO: CTI/Reuters

Po poročanju časnika New York Times so ameriške obveščevalne službe ugotovile, da je ženska zbirala informacije za Peking. Šlo naj bi za Alice Huang, znano tudi kot Huang Le, nekdanjo vodilno uslužbenko singapurskega podjetja Megaspeed International, ki se ukvarja s podatkovnimi centri in na svoji spletni strani izpostavlja partnerstvo z Nvidio.

Nvidia je v nedeljo sporočila, da bo zaradi poročil o domnevnem poskusu tujega obveščevalnega delovanja proti Huangu izvedla neodvisno preiskavo.

Primer je pritegnil tudi pozornost ameriškega kongresa, kjer sta vodilna demokrata, senator Mark Warner in vodja za zdaj še manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries, napovedala, da zahtevata podrobnejša pojasnila. Jeffries je dejal, da so o primeru govorili tudi na zaprtem sestanku z direktorjem Cie in želijo celovito poročilo.

Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da bo s Huangom »še vse v redu«. FOTO: Aaron Schwartz/Reuters

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun je medtem zatrdil, da navedbe o vohunki niso utemeljene in da gre za blatenje Kitajske. Kitajski državni mediji so poročanje New York Timesa označili tudi za poskus spodkopavanja odnosov med Washingtonom in Pekingom.

Trump se bo prihodnji teden na vrhu Azijsko-pacifiškega foruma za gospodarsko sodelovanje (Apec) na Kitajskem spet srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Na vprašanje, ali namerava z njim govoriti tudi o primeru Huang, je odgovoril, da verjetno ne, čeprav je dopustil možnost, da bo Xi temo odprl sam.

Huang in Nvidia imata osrednjo vlogo v razvoju umetne inteligence, saj se številni vodilni razvijalci te tehnologije pri delovanju svojih sistemov zanašajo na specializirane čipe podjetja. Huang je imel tudi pomemben vpliv na Trumpovo politiko do umetne inteligence in ga je prepričal v ohlapnejšo regulacijo področja.

Delnice Nvidie so v ponedeljkovem borznem trgovanju izgubile več kot štiri odstotke vrednosti. Od prejšnje srede so se pocenile za približno 11 odstotkov.