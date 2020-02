FOTO:Trump nastopaško odprl dirko Daytona 500 za glasove na Floridi

Častni krog predsednika v limuzini pred pričetkom dirke.

FOTO: Saul Loeb/Reuters

Prelet vojaških letal Airforce Thunderbird. FOTO: Mike Ehrmann/Afp

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na dirkališču Daytona International hitro pokazal svoje nastopaške sposobnosti in očaral množico na dirkališču. Stadion, ki lahko sprejme 101.500 ljudi, je bil razprodan do zadnjega. Spektakel pred začetkom dirke je pripadel Trumpu, s katerim je želel pridobiti maksimalno pozornost stotisočih obiskovalcev dirke.Na dirko sezone Nascar, ki je bila za krajši čas prestavljena zaradi dežja, je Trump prispel v predsedniškem letalu Air Force One, v katerem je pred tem preletel množico na dirkališču. Po častnem krogu na štirikilometrski progi dirkališča v limuzini, ki jo kličejo »zver«, družbo v njej pa mu je delala tudi prva dama ZDA, z vsemi dirkalniki, ki so ju spremljali v ozadju, so ob bučnem navijanju množice tik pred začetkom dirkališče preletela tudi ameriška vojaška letala Airforcer Thunderbirds.»Navijači Nascara nikoli ne pozabijo, da so ne glede na to, kdo na dirki zmaga, najpomembnejši Bog, družina in država,« je pred začetkom dirke Trump nagovoril množico in skupino povabljenih gostov ter pripadnikov vojske. Dogodek je označil za popolno ameriško slavje in dodal: »Avtomobili bodo štartali, pnevmatike bodo zacvilile in zagorele, navijači bodo navijali.« Vso srečo in naj zmaga najboljši, je zaključil.Štirideset avtomobilov je čakalo na štartu zeleno zastavico, da se je začela dirka. Zmagovalec je sicer tisti, ki prvi prevozi 200 krogov. Zaradi močnejšega deževja so dirko po dvajsetih krogih prekinili in jo prestavili na ponedeljek.Nastop predsednika Trumpa na prireditvi, znani tudi kot veliki ameriški dirki, je bil zelo premišljeno zrežiran, saj je bila to pomembna strateška lokacija njegove kampanje za ponovno izvolitev, da bi si utrdil podporo med svojimi volivci.Trump je na Floridi leta 2016 osvojil 29 elektorskih glasov, kar je pripomoglo v tesnem boju proti takratni protikandidatki Hillary Clinton. Prav ti glasovi so se izkazali za odločilne ob njegovi zmagi. Konec lanskega leta je Trump sporočil, da se seli z uradnim bivališčem iz New Yorka na Florido, kjer ima v lasti več golf klubov in posestvo Mar-a-Lago v Palm Beachu.Nedavne ankete kažejo, da ima Trump na Floridi med 49 in 50 odstotkov podpore. Velik del njegovih volivcev prihaja prav iz konservativnih delov Floride, kjer so dirke Nascar izjemno priljubljene. Tekmovanje, ki ga je odprl Trump, velja za začetek dirkaške sezone v Nascaru.Tudi nekdanja predsednika ZDA George Bush in Bill Clinton sta nastopila na tem športnem dogodku.