Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju truth social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. »Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami,« je objavil Trump. Iranska tiskovna agencija Fars pa je poročala, da so Trumpove trditve o ponovnem odprtju Hormuške ožine neresnične in v nasprotju z realnostjo. »Čeprav se je Iran strinjal, da se število plovil, ki prečkajo ožino, vrne na raven izpred vojne, to nikakor ne pomeni prostega prehoda, kot je obstajal pred vojno,« je objavil Fars.

Tiskovna agencija je na telegramu poročala, da »bo upravljanje ožine, določanje poti, časa in načina prehoda ter izdajanje dovoljenj še naprej v izključni pristojnosti Islamske republike Iran«. Trump pa je še objavil, da se še vedno urejajo končne podrobnosti in da je še vedno možno, da se nekateri vidiki sporazuma spremenijo.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif je kasneje čestital Trumpu za njegova prizadevanja za mir in dejal, da Pakistan upa, da bo »zelo kmalu« gostil še en krog pogovorov med ZDA in Iranom. Šarif je telefonski pogovor ameriškega predsednika z voditelji Savdske Arabije, Katarja, Turčije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Jordanije in Pakistana opisal kot »zelo koristen in produktiven« ter dodal: »Pakistan bo nadaljeval svoja mirovna prizadevanja z največjo iskrenostjo in upamo, da bomo kmalu gostili naslednji krog pogovorov.«

Kaj naj bi bilo v sporazumu?

Zdaj naj bi se začel vsaj 30-dnevni rok za nadaljevanje pogajanj, namenjenih rešitvi preostalih spornih točk v zvezi z iranskim jedrskim programom, vključno z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z zalogami obogatenega urana v Teheranu.

Iran pravi, da Horumška ožina ostaja pod njegovim nadzorom. FOTO: AFP

Regionalni uradnik, ki je neposredno seznanjen z mirovnimi prizadevanji pod vodstvom Pakistana, je v soboto za agencijo Associated Press povedal, da bi morebitni sporazum vključeval uradno razglasitev konca vojne, dvomesečna pogajanja o iranskem jedrskem programu, odprtje ključne pomorske poti s strani Irana ter konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Trije visoki iranski uradniki so za New York Times povedali, da bi sporazum ustavil spopade v Iranu in Libanonu ter omogočil sprostitev 25 milijard dolarjev iranskih sredstev, zamrznjenih v tujini, pri čemer bi se o jedrskem sporazumu pogajali v roku 30 do 60 dni.

Trump se je pred najavo dogovora pogovarjal po telefonu z voditelji držav Bližnjega vzhoda, med njimi tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Glavna skrb Izraela je, da bo sklenjen ozek začasni sporazum, ki bo podaljšal premirje, odprl Hormuško ožino in postopoma omilil sankcije proti Iranu, pri tem pa ne bo obravnaval za Izrael najbolj kritičnih točk - jedrskega programa Teherana in obogatenega urana, je za CNN povedal izraelski vir.

Sicer pa je dogovor, ki ga je najavil Trump v ZDA že sprožil kritike in celo eden glavni pobudnikov vojne republikanski senator Lindsey Graham je javno vprašal, zakaj je bila potem vojna sploh potrebna, če nastaja sporazum, ki bo Iranu dal kar želi.

Nekdanji državni sekretar ZDA v prvi Trumpovi vladi Mike Pompeo je na omrežju X objavil, da to kar nastaja ni nič boljšega od jedrskega sporazuma, ki ga je z Iranom sklenila vlada predsednika Baracka Obame.

Na to se je nemudoma izjemno žaljivo odzval komunikacijski direktor Bele hiše Steven Cheung, ki je prav tako na omrežju x napisal med drugim, da Pompeo nima pojma, o čem govori in naj zapre svoja neumna usta.