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    Svet

    Trump naznanil sporazum z Dansko o Grenlandiji

    Američani naj bi prevzeli odgovornost za varnost strateško izjemno pomembnega največjega otoka sveta.
    Ledene gore pred grenlandskim Nuukom. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Galerija
    Ledene gore pred grenlandskim Nuukom. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Barbara Kramžar
    19. 9. 2026 | 03:42
    3:11
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    Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da se je z Dansko sporazumel o prevzetju nadzora nad varnostjo »in vsemi drugimi potrebami« Grenlandije. Sporazum po njegovem naslavlja vse od številnih ameriških skrbi in to brez stroškov za njegovo državo. Do zgodnjega jutra iz Københavna ni bilo odgovorov in komentarjev. 

    Američani so od Danske leta 1917 kupili sedanje Deviške otoke Združenih držav in v zameno priznali dansko suverenost nad Grenlandijo. Trump se je pogosto pritoževal nad nesposobnostjo svojih predhodnikov pridobiti strateško izjemno pomemben »kos ledu«. To je po koncu druge svetovne vojne prepoznal tudi tedanji ameriški predsednik Harry Truman in njegov državni sekretar James Byrnes je danskemu kolegu Gustavu Rasmussnu decembra 1946 za Grenlandijo ponudil sto milijonov dolarjev v zlatu.

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