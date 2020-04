Trump naznanja postopno ameriško vračanje v normalnost

Zdravstvena strokovnjaka kriznega štaba Bele hiše Anthony Fauci in Deborah Birx. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Z blagoslovom zdravstvenih strokovnjakovinter po posvetovanjih z guvernerji zveznih držav in drugimi je ameriški predsedniknaznanil postopno odpiranje gospodarstva in drugega življenja v ZDA. Število vsakodnevnih žrtev smrtonosnega covida-19 je v ZDA še vedno visoko, a počasi upadajo nove hospitalizacije, predsednik pa tudi sicer končno odločitev prepušča zveznim državam.Trump je v začetku tedna še govoril o svoji »totalni« avtoriteti, a so ga najbrž pravniki podučili, da ustava federalnih ZDA tega ne predvideva ne pri normalizaciji življenja niti kje drugje. Zato bodo o tem, ali so že dovolj daleč za omilitev dosedanjih strogih omejitev, odločali guvernerji, Bela hiša pa jim ponuja smernice. V lokalnih skupnostih bi morali štirinajst dni beležiti upadanje primerov, bolnišnice pa dobro poskrbeti za tiste, ki bi še potrebovali zdravljenje. Imeti bi morali tudi dovolj testov za ugotavljanje bolezni in protiteles, da bi tako zavarovali zaposlene v bolnišnicah in preprečili ponovne izbruhe bolezni.Bela hiša v prvi fazi predvideva nadaljnje upoštevanje varne razdalje, izogibanje večjim skupinam, zakrivanje obraza in skrbno umivanje rok ter razkuževanje površin, v drugi omilitev nekaterih postavk ob hkratnem upoštevanju varnega obnašanja in šele v tretji fazi vračanje na staro. Dokler to ne bo mogoče, bodo morala tudi podjetja, ki bodo začela z delom, bolnim omogočiti, da ostanejo doma. Četrtina ameriških okrožij pa nima nobenega primera covida-19, polovica zveznih držav jih ima manj kot 2500 in v nekaterih se prebivalci že upirajo strogim prepovedim. Še posebej glasni so protestniki v Michiganu, Virginiji, Wyomingu in Kentuckyju, pa tudi v Ohiu, kjer za prvega maja že napovedujejo postopno odpiranje nekaterih trgovin in tovarn.Zato pa so New York, prestolnica Washington in nekatere druge zvezne države omejitve zaradi morilske bolezni že podaljšale do sredine maja ali celo še čez, večina guvernerjev pa napoveduje tudi hitro ukrepanje, če bodo zaznali ponovno povečanje obolenj. Krizni štab Bele hiše jih pospešeno informira o možnostih testiranja na univerzah in zasebnih klinikah, saj so marsikje testi neuporabljeni, ameriška podjetja pa pospešeno proizvajajo nove. Pri Abbottu iz Chicaga, kjer so že izdelali test s petnajstminutnim ugotavljanjem okuženosti, so zdaj predstavili tudi test protiteles, pri upravi za hrano in zdravila FDA pa so med drugimi odobrili test univerze Rutgers s pomočjo sline, ki ga bo lahko vsakdo izvedel sam.Do odkritja učinkovitega cepiva pa najbrž nihče ne more pričakovati popolne normalizacije življenja, kar Američane opozarja tudi dr. Fauci. »To so neznane vode, morda bodo nazadovanja in se bomo morali malo potegniti nazaj, preden bomo lahko spet napredovali.«