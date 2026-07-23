Trump ne razmišlja o napadu, temveč o dialogu

Največji del včerajšnjega srečanja med kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem in ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem v Manili je bil posvečen pripravam na obisk kitajskega predsednik Xi Jinpinga v Beli hiši, kamor naj bi pripotoval konec septembra. Nedaven napad ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajsko zaradi ­domnevnih poskusov vpletanja v ameriške predsedniške volitve pred šestimi leti je zvodenel. Čeprav je Rubio opozoril na varnostne težave, kot je bil ta teden spopad med kitajsko obalno patruljo in filipinsko vojno ladjo zaradi plitvine Ayungin, ki si jo lastita obe strani, je bila to kljub vsemu postranska zadeva, kajti Washington in Peking si želita dvostranske odnose znova postaviti na bolj zdrave temelje. ZDA in Kitajska si želijo postaviti odnose na bolj ...