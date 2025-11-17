Srečanje med Trumpom in »nevarnim komunistom«

Novica, da naj bi se ameriški predsednik Donald Trump srečal z novoizvoljenim županom New Yorka Zohranom Mamdanijem v Beli hiši, je presenetljiva. Trump je namreč pred letošnjimi županskimi volitvami v New Yorku Mamdanija označil za nevarnega komunista, v primeru njegove izvolitve pa je mestu celo zagrozil z odvzemom zveznih proračunskih sredstev in napotitvijo vojske.

Na volitvah je Trump sicer pragmatično podprl nekdanjega demokratskega guvernerja in neodvisnega kandidata Andrewa Cuoma, ki je imel po anketah več možnosti za zmago proti Mamdaniju kot republikanski kandidat Curtis Sliwa.

Trump je posebej posvaril tudi Jude, naj ne volijo prvega muslimanskega župana New Yorka. »Vsak Jud, ki bo volil Mamdanija, ki sovraži Jude, je neumen,« je pred volitvami dejal Trump o kandidatu, ki je izraelska dejanja v Gazi označil za genocid in grozil z aretacijo premierja Benjamina Netanjahuja.

Novoizvoljenega župana New Yorka Zohrana Mamdanija je predsednik Donald Trump pred volitvami označil za nevarnega komunista. FOTO: Michael M. Santiago/ AFP

»Rekel bi, da bi se župan New Yorka rad srečal z nami, in nekaj se bomo dogovorili. Rad bi prišel v Washington in se srečal. Želimo si, da bi se vse dobro končalo za New York.« Tako Trumpove besede med drugim navaja ameriška televizijska mreža CBS.

Mamdani se na Trumpovo izjavo (še) ni odzval. Vendar pa je vedno trdil, da bo na položaju delal v dobro New Yorka in dogovarjanj s Trumpom ni izključil, čeprav so njegovi volivci odločni nasprotniki predsednika ZDA. Po zmagi na volitvah je Mamdani minuli teden potrdil, da načrtuje pogovor z Belo hišo, ker bo ta odnos ključen za uspeh mesta.