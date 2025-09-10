Trump nezadovoljen z Netanjahujem, obvestilo je prišlo prepozno

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v objavi na družbenem omrežju truth social zagotovil, da se je za napad na vodstvo Hamasa v Katarju odločil le izraelski premier Benjamin Netanjahu, sam pa s tem ni imel nič. »Nisem navdušen nad celotno situacijo,« je še dejal, potem ko je že Bela hiša sporočila, da Trump obžaluje napad v Katarju.

»Hočemo vrnitev talcev, a nismo navdušeni nad tem, kako je to danes potekalo,« je pozno zvečer dejal novinarjem v restavraciji ter napovedal, da bo danes podal daljšo izjavo.

Pred restavracijo, kjer so večerjali visoki ameriški politiki, je bil medtem propalestinski protest. FOTO: Saul Loeb/AFP

»To je bila odločitev predsednika vlade Netanjahuja, ni bila moja odločitev,« je še pred tem na omrežju truth social objavil Trump in Katar pohvalil kot močnega zaveznika in prijatelja ZDA.

Katar, ki posreduje pri pogajanjih med Izraelom in Hamasom, je med drugim Trumpu podaril letalo boeing 747.

Trump je v svoji objavi pretežno ponovil predhodne izjave tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt.

Potrdil je, da jih je Izrael vnaprej obvestil o načrtovanem napadu, sam pa je nato svojega odposlanca Steva Witkoffa pooblastil, naj nemudoma obvesti Katarce. »Na žalost je bilo opozorilo prepozno, da bi ustavilo napad,« je objavil Trump.

Hamas je sporočil, da je v napadu umrlo šest ljudi, med njimi tudi član katarskih varnostnih sil, vendar je skupina povedala, da je njeno vodstvo preživelo. Izraelska vojska je po lastnih navedbah izvedla natančen napad na visoke voditelje Hamasa. Izraelski mediji so poročali, da je v operaciji sodelovalo 15 izraelskih lovskih letal.

»Enostransko bombardiranje Katarja, suverene države in tesnega zaveznika ZDA, ki si zelo prizadeva in pogumno tvega z nami, da bi posredoval za mir, ne prispeva k uresničevanju ciljev Izraela ali Amerike,« je objavil Trump.

Trump je v svoji objavi v pretežni meri ponovil predhodne izjave tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt. FOTO: Saul Loeb/AFP

Karoline Leavitt je pred tem dejala, da je Trump govoril z emirjem in premierom Katarja ter se jima zahvalil za podporo in prijateljstvo do ZDA ter jima zagotovil, da se kaj takšnega na njunem ozemlju ne bo ponovilo.

Na koncu objave je Trump še dodal, da je uničenje Hamasa, ki izkorišča bedo prebivalcev Gaze, vreden cilj, ter zahteval, da Hamas takoj vrne vse talce.

Katar ostaja zavezan miru

Tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al-Ansari je v pogovoru za katarsko televizijo Al Džazira ostro obsodil izraelski napad na Doho. Po njegovih besedah je premier Benjamin Netanjahu s tem poslal jasno sporočilo, da bodo tudi posredniki, ki pomagajo pri mirovnih prizadevanjih in reševanju talcev, žrtvovani ter da se ne spoštujejo mednarodne norme.

Al-Ansari je dejal, da je napad kršitev katarske suverenosti in mednarodnega prava, vendar države ne bo odvrnil od prizadevanj za mir. Potrdil je, da so ZDA Katar o napadu obvestile šele naknadno, medtem ko je predsednik Donald Trump emirju obljubil, da se to ne bo ponovilo. Emir je obenem poudaril, da bo Katar odgovoril z vsemi pravnimi in diplomatskimi sredstvi.

Po besedah al-Ansarija Izrael ne izkazuje spoštovanja ne do partnerjev ne do zaveznikov. Katar zato z ZDA sodeluje pri iskanju zagotovil, da se podobne kršitve ne bodo več dogajale. Spomnimo, Katar je tesen ameriški partner in gosti največjo ameriško vojaško bazo na Bližnjem vzhodu.

Po besedah raziskovalke pri evropskem svetu za mednarodne odnose Cinzie Bianco napad pomeni, da prisotnost ameriške vojske ni več varnostno zagotovilo ter da nihče več ni varen. To je po njenem opozorilo preostalim zalivskim državam, da stopijo skupaj in se zoperstavijo Izraelu.

Kot še navaja Al Džazira, Katar gosti Hamasovo politično vodstvo prav na ukaz Washingtona, ki je želel na ta način z njim vzpostaviti posredni stik.

Na pobudo Alžirije in Pakistana bo v zvezi z napadom v Dohi, ki so ga obsodile tudi nekatere evropske države, kot so Francija, Nemčija, Švica, Italija, Portugalska in Belgija, danes izredno zasedal Varnostni svet Združenih narodov.