Trump noče več pomoči Natovih držav

»Ne potrebujemo več pomoči Natovih držav in si je ne želimo - nikoli si je nismo,« je ameriški predsednik Donald Trump komentiral zavrnitev sodelovanja vseh drugih članic pri zavarovanju naftnega prometa čez Hormuško ožino. Severnoatlantsko vojaško zvezo je označil za enosmerno cesto, »mi jih zavarujemo, oni pa za nas v času nuje ne bodo naredili ničesar.«

Nato dela neumno napako, je presodil republikanski prvak, po njegovem mnenju je primer preizkus za vso zahodno vojaško zvezo. Že pred dnevi je ocenjeval, da se Rusija boji samo ameriške vojske, evropskih prav nič. Republikanski senator Lindsey Graham, ki je odločno zagovarjal obračun s šiitskimi ajatolami v Iranu, je na družbenem omrežju izjavil, da predsednika še nikoli ni slišal tako jeznega.