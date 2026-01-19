Trump norveškemu premieru: Vi ste krivi, ker mi niste podelili Nobelove nagrade

Ameriški predsednik Donald Trump je na norveškega premiera Jonasa Gahra Støreja naslovil pismo, v katerem kot glavni razlog za željo po pridobitvi Grenlandije omenja odločitev norveškega Nobelovega odbora, ki mu lani ni podelil Nobelove nagrade za mir, poročajo ameriški mediji.

»Glede na to, da se je vaša država odločila, da mi ne podeli Nobelove nagrade za mir, ker sem ustavil VEČ KOT osem vojn, se ne čutim več dolžnega razmišljati izključno o miru, čeprav bo ta vedno prevladoval, ampak lahko zdaj razmišljam o tem, kaj je dobro in primerno za Združene države Amerike,« je Trump zapisal v pismu.

Dodal je, da Danska ozemlja Grenlandije ne more zaščititi pred Rusijo ali Kitajsko. Postavil je tudi retorično vprašanje, zakaj ima Danska sploh pravico do lastništva arktičnega otoka. »Ni nobenih pisnih dokumentov, le da je tam pred sto leti pristala ladja, vendar so tam pristajale tudi naše ladje,« je zapisal.

Poudaril je še, da je za zvezo Nato naredil več kot kdor koli drug od njegove ustanovitve, zdaj pa bi moralo zavezništvo narediti nekaj za ZDA. »Svet ni varen, če nimamo popolnega in popolnega nadzora nad Grenlandijo,« je ponovil Trump.

Avtentičnost pisma je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil vir blizu zadevi, Støre pa za norveški časnik VG. Po poročanju ameriške televizije PBS News so uslužbenci ameriškega sveta za nacionalno varnost pismo posredovali več evropskim veleposlanikom v Washingtonu.

Nobelovo nagrado za mir je lani prejela vodja venezuelske opozicije María Corina Machado. Trump je večkrat javno poudaril, da bi moral nagrado prejeti on, ker je končal več vojn po svetu. Machadova je nagrado prejšnji teden med obiskom v Beli hiši izročila Trumpu.

V soboto je osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, celo zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov. FOTO: Mads Claus Rasmussen/AFP

Nobelov odbor je v nedeljo izpostavil, da je švedski izumitelj Alfred Nobel, ki je nagrado za mir predvidel v svoji oporoki, naročil, naj jo dobi tisti, ki je »naredil največ za bratstvo med narodi«, in določil, kdo ima pravico do nje. »Nagrade zato ni mogoče niti simbolično prenesti ali posredovati naprej,« je zapisal odbor.

Tudi Danski niso bile prihranjene kritike

Že pred tem je ameriški predsednik na svojem omrežju neposredno kritiziral Dansko. »Nato že 20 let govori Danski, da mora odstraniti rusko grožnjo z Grenlandije. Na žalost Danska ni bila sposobna glede tega narediti nič. Zdaj je napočil čas in to bo narejeno,« je zapisal.

V soboto je osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, celo zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka. V objavi na omrežju truth social je dodal, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in drugimi državami.

Predsednik evropskega sveta Antonio Costa je v nedeljo napovedal izredni vrh članic EU, na katerem naj razpravljali o napetostih v povezavi z Grenlandijo in uskladili odziv na napoved carin. Stalni predstavniki držav članic Unije so se v nedeljo strinjali, da bi carine spodkopale transatlantske odnose in da niso v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom med EU in ZDA.

Pri prizadevanjih za pridobitev nadzora nad avtonomnim danskim ozemljem je Trumpa v nedeljo podprl tudi finančni minister Scott Bessent. V pogovoru za televizijo NBC je menil, da je mogoče Grenlandijo braniti le, če postane del ZDA. V tem primeru namreč obramba sploh ne bi bila potrebna, saj da drugi priznavajo ameriško moč. Poleg tega se ZDA po njegovih besedah pri nacionalni varnosti ne bodo zanašale na druge.

»Konflikta ne bo, ker so ZDA trenutno najbolj vroča država na svetu. Smo najmočnejša država na svetu. Evropejci izžarevajo šibkost. ZDA izžarevajo moč,« je Bessent dejal v izjavah, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA.