Trump novinarjem CNN, MS NOW in Politica prepovedal vstop v Belo hišo

Novinarjem medijev CNN, MS NOW in Politico so v soboto preprečili vstop v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dan prej napovedal prepoved njihovega dostopa zaradi poročanja, ki ga je označil za lažne novice.

Novinarjem CNN, MS NOW in Politica so ob prihodu v Belo hišo deaktivirali oziroma odvzeli novinarske akreditacije. Vsi trije mediji so napovedali, da bodo branili svoje pravice iz prvega amandmaja ameriške ustave, ki med drugim varuje svobodo govora in tiska.

»Odločno bomo branili pravice, ki nam jih zagotavlja prvi amandma,« je sporočil odgovorni urednik Politica Jonathan Greenberger. CNN je poudaril, da ga ukrep ne bo odvrnil od dolžnosti nadzora nad vlado in drugimi javnimi institucijami. Tudi MS NOW je napovedal vse potrebne ukrepe za zaščito neodvisnega novinarstva.

Predsednica Združenja dopisnikov Bele hiše Jacqui Heinrich, sicer novinarka Fox Newsa, je Trumpovo administracijo pozvala, naj medijem nemudoma povrne dostop. Opozorila je, da bi lahko merilo, po katerem je medij izključen zaradi svojega poročanja, v prihodnje uporabili proti katerikoli medijski organizaciji.

Gre za novo zaostritev Trumpovih odnosov z mediji, ki jih kritizira zaradi poročanja o svoji administraciji. Lani je njegova administracija novinarjem tiskovne agencije Associated Press prepovedala dostop do Ovalne pisarne, letala Air Force One in drugih dogodkov, ker agencija ni prevzela Trumpovega poimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. AP je zaradi ukrepa vložil tožbo, ki še ni končana.

Trumpova administracija je v drugem mandatu sprožila tudi druge pravne in regulativne postopke proti medijskim hišam, med njimi The New York Times, The Wall Street Journal in BBC. AP je obsodil tudi najnovejše ukrepe proti CNN, MS NOW in Politicu ter poudaril, da vlada ne bi smela kaznovati medijev ali posameznikov zaradi uporabljenih besed.