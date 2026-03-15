Trump o ameriški in izraelski vojaški prevladi v Iranu

»Prevladujemo, kot tega svet še ni videl,« je ameriški predsednik Donald Trump ocenjeval ameriški in izraelski napad na Iran. Šiitski ajatole so konec tedna še izstreljevali rakete na arabske sosede in Izrael, republikanski prvak pa v nekaj dneh napoveduje konec tudi tega. Za Hormuško ožino, skozi katero gre petina svetovnega prometa z nafto, predlaga mednarodno zaščito in grozi z vnovičnim napadom na iranski strateški energetski otok Harg »samo za zabavo«.

Trump je konec tedna izjavljal, da Iran prosi za konec vojne, a sam še ni pripravljen na dogovor, ker nasprotnikovi predlogi zanj za zdaj niso zadovoljivi. Iranski zunanji minister Abas Aragči je to zanikal. Trump zahteva, da se Iran dokončno odpove kakršnimkoli jedrskim ambicijam, pa tudi zmogljivostim za izstreljevanje balističnih in drugih raket. Neuradno skupaj z zaveznikom Izraelom upa na spremembo režima v Teheranu. Prej nasprotnik izvažanja demokracije z bajoneti se zaveda težavnosti te naloge, čeprav od novega verskega voditelja ajatole Modžtabe Hameneija do konca redakcije še ni bilo glasu.