Trump o hitrem končanju vojne z Iranom

»Malo smo skrenili, ker smo čutili, da se moramo znebiti nekaj zla. Mislim, da boste videli, da bo to kratkotrajna skrenitev,« je ameriški predsednik Donald Trump sinoči ocenjeval doseženo med desetdnevnim napadom na Iran. Zadovoljen s prvim letom svojega predsedovanja se je pred konferenco svoje republikanske stranke v floridskem Doralu ponašal tudi z izgradnjo ameriške vojske v svojem prvem mandatu: »Nisem vedel, da jo bom toliko uporabljal v svojem drugem.«

Se Trump pripravlja na razglasitev zmage? Vojno v Iranu je ocenil za bolj ali manj končano ter se o tem pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Američani in drugi poskušajo uganiti njegove namene. »Smo najmočnejša vojska na svetu in zdaj to razume vsakdo,« je še povedal predsednik ZDA ter poudaril je uničenje iranske mornarice, letalstva in komunikacij. A je tudi dejal: »V številnih pogledih smo že zmagali, a še nismo zmagali dovolj. Nadaljujemo odločeni, da bomo dosegli zmago, ki bo enkrat za vselej končala to dolgotrajno nevarnost.«