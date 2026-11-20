Ameriški predsednik Donald Trump je svojo pot na Filipine in Kitajsko, kjer se je srečal z gostiteljem Xi Jinpingom ter ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, označil za najuspešnejši obisk kakšnega ameriškega predsednika v Aziji »ali kjerkoli drugje«. Naštel je sodelovanje na štirih velikih mednarodnih vrhovih, srečanje z dvajsetimi svetovnimi voditelji ter podpis dveh novih trgovinskih sporazumov »in deset jih bo prišlo kmalu. Potrdil sem zavezništva z ZDA po vsem območju ter napredoval zavzemanje za mir in varnost po vsem svetu.«

Za fantastično je označil srečanje z voditelji pacifiških držav kot Indija, Avstralija in Japonska, Danski in drugim se je zahvalil za dogovor o Grenlandiji. Napovedal je dogovor o trgovini in kartelih z Mehiko ter nadaljevanje pogajanj s Kanado. »Kanada nas že dolga leta odira. Čas je, da se to konča« Najbolj navdušene besede je prihranil za srečanje v Shenzhenu, kjer ga je predsednik Xi kot prvega tujega državnika pričakal pred letalom, skupaj sta se srečala z ruskim predsednikom Putinom. »Zelo dobro se razumem z Rusijo, zelo dobro se razumem s Kitajsko, razumem se s številnimi ljudmi.«

Poljski premier Donald Tusk je ogorčen nad Trumnpovim označevanjem Putina za prijatelja. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Kritiki republikanskega prvaka obsojajo zaradi tesnih odnosov z napadalcem Ukrajine in Trump je tudi tokrat izrazil mnenje, da hoče Putin diplomatsko rešitev, problem naj bi bil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Spet je ocenil 25 tisoč mrtvih vojakov vsak mesec »v tej absurdni vojni.« Že v pogovorih z novinarji pred tiskovno konferenco v Beli hiši je ruske drone »in par majhnih izstrelkov« na Poljskem označil za napako, Putina pa za svojega prijatelja. »Bog nas varuj takšnih prijateljev,« je komentiral poljski premier Donald Tusk.

Trump je v odnosih s Kitajsko omenil veliko zmanjšanje tihotapljenja fentanila, ki je vsako leto ubijal okrog sto tisoč Američanov. Po skupnem srečanju s Xijem in Putinom pa je tudi sam spomnil na primerjave s srečanjem med Winstonom Churchillom, Stalinom in Franklinom Rooseveltom ob koncu druge svetovne vojne. »ZDA, Rusija in Kitajska so se uradno dogovorile, da nikoli ne smemo dovoliti jedrskega konflikta,« Po njegovih besedah so se dogovorili tudi o povečanju proizvodnje nafte, bencina in dizla, Kitajska pa naj bi prvič obsodila »zlorabe in preseganja pooblastil« mednarodnega sodišča. »Imajo lažno moč. Mislijo, da lahko aretirajo voditelje držav.«

Kitajski predsednik je ameriškega kot prvega tujega voditelja pričakal pred letalom, potem ko ga je Trump tako pričakal v ZDA. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Trump je poudaril tudi čistočo in urejenost kitajskih mest in cest ter to primerjal z zanemarjenostjo v demokratsko vodenih ameriških. S podpredsednikom J.D.Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom za seboj je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja o nasledstvu, Iranu in drugem. »Ne bomo jim dovolili imeti jedrskega orožja. Nisem George Bush in bom rekel: glejte moje ustnice.«

Spet je hvalil ameriško gospodarstvo, ki po njegovem raste veliko hitreje od katerega koli drugega iz razvitih držav. »Imamo deset zaporednih mesecev rasti proizvodnje, kar je rekord, investiranje v novo opremo je samo v letošnjem letu naraslo za 21 odstotkov. Nafta se je od začetka novembra pocenila za dvajset odstotkov in je zdaj blizu osemdesetim dolarjem za sod. To je eden največjih padcev v zgodovini nafte, škoda, da se to ni zgodilo pred volitvami,« se je pritožil. »A takšen je sistem. Ne recimo, da je skorumpiran, recimo, da je zelo zanimiv.«

Med Trumpovimi nasledniki sta najpogosteje omenjana podpredsednik J.D. Vance in državni sekretaer Marco Rubio. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Revščina v ZDA je na zgodovinsko nizki ravni, se je ponašal, več Američanov dela kot kdajkoli, zaradi carin se vračajo avtomobilske in druge tovarne. »Ukradli so nam jih!« Pritožil se je tudi nad centralno banko Fed, ki po njegovem ne upošteva tej statistik, a kljub temu napovedal, da bodo kmalu padle tudi druge cene - kako hitro bo odvisno od dogajanja v Iranu. »Hočemo pravi dogovor, ne lažnega, kakršne so delali 51 let.«

Boleče poraze republikancev na nedavnih vmesnih kongresnih in drugih volitvah je pripisal dejstvu, da na njih sam ni nastopal, republikanski kongres pa ni potrdil številnih njegovih zakonov. Zdaj so po njegovem mnenju sprejeli zakon o olajšanju novogradenj. Pohvalil je tudi hitri razvoj podatkovnih centrov v ZDA in povedal, da jih za domače potrebe ne bo dovolil graditi izven ZDA. Okrajem je priporočil, naj zahtevajo bogate odškodnine.

Novinarje je med drugim zanimalo drugačno mnenje podpredsednika Vancea o iranski vojni od njegovega. Podpredsednik je tokrat poudaril, da je njegova naloga podpirati predsednika. Trump pa je ponovil podporo trgovinskemu ministru Howardu Lutnicku, ki ga po odstopu voditelja Nvidie Jensena Huanga kritizirajo zaradi kitajskega dostopa do najsodobnejših čipov.