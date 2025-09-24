V Beli hiši prepričani, da ustavljene tekoče stopnice niso naključje

Medtem ko se na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku ukvarjajo z izzivi človečnosti, se svetovna javnost ne more nehati čuditi besedam ameriškega predsednika Donalda Trumpa v enournem nagovoru. Že njegov prihod v palačo Združenih narodov na Manhattnu je povzročil toliko razburjenja, da se z njim ukvarjajo že drugi dan.

Ko sta s prvo damo Melanio Trump prispela v palačo, so se namreč tekoče stopnice ustavile. Prva dama je za trenutek postala, potem pa nadaljevala pot po stopnicah, za njo njen soprog in še četica drugih.

Nepomembna prigoda pa je imela širše posledice. Tiskovna predstavnica za Belo hišo Karoline Leavitt je za televizijo Fox News dejala, da so Združeni narodi morda želeli predsednika spraviti v zadrego.

Trump je prigodo vključil tudi v svoj nagovor na zasedanju generalne skupščine OZN. »Vse, kar sem dobil od OZN, sta bila na sredi poti ustavljene tekoče stopnice in pokvarjen teleprompter,« je povedal že na začetku. Dodal je, da bi Melania lahko padla, če ne bi bila v formi, in poudaril, da je v formi tudi sam.

V Beli hiši so začeli preiskavo v incident s tekočimi stopnicami. »Če ugotovimo, da so OZN in njihovi zaposleni namenoma poskusili spotakniti predsednika in prvo damo Združenih držav, bodo za to odgovarjali. Za to bom osebno poskrbela,« je v torek dejala Leavittova. Tudi nekateri drugi konzervativni politiki kujejo teorije, kako Združeni narodi 79-letnemu predsedniku mečejo polena pod noge.

Stéphane Dujarric, tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa, je pojasnil, da so se tekoče stopnice ustavile, ker je snemalec, ki je hodil pred predsednikom, nehote sprožil varnostni mehanizem.

Medtem ko so drugi govorci na prvem zasedanju generalne skupščine OZN razpravljali o miru, mednarodnem pravu in enakopravnosti, se jim je Trump ob bok postavil z incidentom o tekočih stopnicah in pokvarjenem teleprompterjem.