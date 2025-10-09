  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump naznanil prvo fazo mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom

    Po neuradnih informacijah podpis danes v Egiptu - Ameriški predsednik je pritiskal na izpustitev talcev ter razorožitev Hamasa ali njegov umik iz Gaze.
    Državni sekretar Marco Rubio med obveščanjem predsednika Trumpa o napredku pri mirovnih prizadevanjih za Gazo. Foto Evelyn Hockstein/Reuters
    Galerija
    Državni sekretar Marco Rubio med obveščanjem predsednika Trumpa o napredku pri mirovnih prizadevanjih za Gazo. Foto Evelyn Hockstein/Reuters
    Barbara Kramžar
    9. 10. 2025 | 01:45
    9. 10. 2025 | 02:43
    3:08
    A+A-

    »Zelo ponosno naznanjam, da sta Izrael in Hamas podpisala prvo fazo našega mirovnega načrta,« je na svojem družbenem omrežju truth social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. To po njegovem pomeni, da bodo vsi talci zelo kmalu izpuščeni, Izrael pa bo svoje sile umaknil na prej dogovorjeno črto »kot prvi korak k močnemu, trdnemu in večnemu miru. Vse stranke bodo obravnavane pravično, to je velik dan za arabski in muslimanski svet, Izrael, vse bližnje države in ZDA.«

    Republikanski prvak se je za »zgodovinski dogodek brez primere« zahvalil Katarju, Egiptu in Turčiji: »Blagoslovljeni so pomirjevalci!« Sporazum naj bi po neuradnih informacijah podpisali danes popoldne v Egiptu, Hamas  pa naj bi še živeče talce izpustil v eni sami skupini. Ocenjujejo, da je dvajset ljudi preživelo grozljivo zadrževanje minulih dveh let. Na konec izraelskega vojaškega maščevanja, ki je prineslo velike žrtve in razdejanje, upajo tudi mnogi Palestinci.

    Trumpov zapis na družbenem omrežju truth social. Foto Social Media Social Media Via Reuters
    Trumpov zapis na družbenem omrežju truth social. Foto Social Media Social Media Via Reuters

    Medtem ko Trump načrtuje razglasitev miru ali vsaj premirja, pa fronte še niso popolnoma umirjene. Izraelske oborožene sile so v sredo poročale o Hamasovem napadu na njihove pozicije v južnem predmestju mesta Gaza, pet oboroženih moških je po njihovih navedbah prišlo iz tunela. Poročajo, da so ubili najmanj tri, preživeli naj bi se umaknili nazaj v tunel. Trumpov mirovni načrt predvideva demilitarizacijo Gaz in s tem uničenje obsežnih podzemnih utrdb, ki jih je v dvajsetih letih diktature gradil Hamas. 

    Propalestinske demonstracije v Rimu. Foto Matteo Minnella/Reuters
    Propalestinske demonstracije v Rimu. Foto Matteo Minnella/Reuters

    Nasprotniki so Izrael tudi v minulih dneh obtoževali napadov po vsej Gazi, premier Benjamin Netanjahu pa je napovedal izredno četrtkovo zasedanje vlade za rafitikacijo mirovnega sporazuma. »Z božjo pomočjo jih bomo pripeljali domov,« je dejal o talcih. Zahvalil se je svojim vojakom in predsedniku Trumpu.Temu se je za začetek konca okupacije  in izmenjavo ujetnikov zahvalil tudi Hamas, pa še Katarju, Egiptu in Turčiji. Tudi to morda kaže, da so predstave o prihodnosti Gaze še precej narazen, res pa Izrael ohranja veliko vojaško premoč. 

    Spomin na izraelske talce Hamasa na newyorški univerzi Columbia. Foto Ryan Murphy/Reuters
    Spomin na izraelske talce Hamasa na newyorški univerzi Columbia. Foto Ryan Murphy/Reuters

    Ameriški opazovalci se medtem hahljajo ob  sporočilu, ki ga je predsedniku med razpravo o domačih teroristih Antife prinesel državni sekretar Marco Rubio. »Zelo blizu, sporočilo na truth social morate odobriti kmalu, da boste prvi naznanili sporazum,« je pisalo na njem. Tako se je tudi zgodilo, že danes pa bo bolj jasno, ali lahko Bližnji vzhod res upa na mir. 

     

     

     

    Več iz teme

    HamasIzrael in PalestinaZDADonald Trump

    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Trump naznanil prvo fazo mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom

    Po neuradnih informacijah podpis danes v Egiptu - Ameriški predsednik je pritiskal na izpustitev talcev ter razorožitev Hamasa ali njegov umik iz Gaze.
    Barbara Kramžar 9. 10. 2025 | 01:45
    Preberite več
