Trump o zlatem obdobju za Izrael in Bližnji vzhod

Z napovedjo konca obdobja terorizma in smrti na Bližnjem vzhodu je ameriški predsednik Donald Trump v izraelskem parlamentu žel sadove svoje mirovne diplomacije. Ta je privedla k osvoboditvi talcev palestinskega Hamasa, odločilna pa bo tudi, kakšen bo na območju dolgoletnih sovražnosti mir.

»Vojne je konec!« je ameriški predsednik napovedal začetek veličastnega soglasja in harmonije za Izrael ter za vse narode »kmalu resnično sijajnega območja«. Izrael se je umaknil s prvih frontnih črt v Gazi in tudi talci palestinskega Hamasa so izpuščeni, zasluge za to pa večina sveta pripisuje Trumpu. Islamsko gibanje odpora mora šele položiti orožje in Palestinci morajo šele dobiti obljubljeno blaginjo in tudi državo. Ameriški predsednik kljub temu verjame, da je nastopila zgodovinska zora za Bližnji vzhod.

Srečanje v Egiptu naj bi določilo temelje bližnjevzhodnega miru. Foto: Saul Loeb/Afp

To naj bi se zgodilo zaradi njegove doktrine mir skozi moč. Imamo najboljše orožje na svetu in imamo ga veliko, je povedal, in veliko smo ga dali Izraelu – »toliko, da je Izrael postal močan in mogočen, in to je privedlo do miru«. Nočne more po prepričanju predsednika ZDA ni konec le za Izraelce, ampak tudi za Palestince in številne druge. Omenil je nove vezi prijateljstva, sodelovanja in trgovine, ki bodo Tel Aviv povezale z Dubajem, Hajfo z Bejrutom, Jeruzalem z Damaskom ter od Izraela segle do Egipta, Savdske Arabije, Katarja, Indije, Pakistana, Indonezije, Iraka, Sirije, Bahrajna, Turčije, Jordanije, Združenih arabskih emiratov, Omana, Armenije in Azerbajdžana. Roko sprave je ponudil celo Iranu, potem ko je uničil njegovo jedrsko moč, po lastnih ocenah le dva meseca pred izdelavo jedrske bombe.

Mir skozi moč

Ameriški zagovornik doktrine »mir skozi moč« se je poklonil svojemu načelniku združenega štaba oboroženih sil generalpodpolkovniku Danu Cainu, ki je v njegovem prvem mandatu v nekaj tednih porazil že teroristično Islamsko državo, ko so mu doma »televizijski generali« govorili, da bodo za to potrebovali pet let. Po uspešni operaciji Polnočno kladivo, ki je obračunala z Iranom, je predsednik naročil več deset novih bombnikov B-2. Za izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, ki po njegovem mnenju zna zmagovati, je predlagal pomilostitev v procesu zaradi obtožb korupcije.

Po Trumpovem mnenju arabske države brez obračuna z iranskimi jedrskimi programi ne bi bile pripravljene sklepati poslov z Izraelom, ker bi se preveč bale jedrske bombe. Zdaj je k akciji spet pozval svojega zeta Jareda Kushnerja, očeta abrahamskih sporazumov med Izraelom in več arabskimi državami iz svojega prvega mandata. »Najprej pa se moramo lotiti Rusije. Če nimaš nič proti, Steve, se bomo najprej osredotočili na Rusijo,« je v knesetu k posredovanju za končanje vojne v Ukrajini pozval tudi svojega vrhovnega pogajalca Witkoffa.

Ameriški predsednik Donald Trump v Egiptu.) Foto Evan Vucci/Afp

Na Bližnjem vzhodu bi moralo biti po Trumpovem mnenju zdaj res vsem jasno, da so bila desetletja terorizma, ekstremizma, džihada in antisemitizma katastrofa. Zakrknjeno sovraštvo je prineslo le trpljenje od Gaze do Irana, Izraela ni oslabilo. Države območja bi, pravi, morale graditi infrastrukturo in medsebojno trgovati, saj morajo tekmovati z drugimi. Namesto k orožju in raketam bi se moralo bogastvo prelivati v šole, zdravila, industrijo in »novo vročo stvar« – umetno inteligenco. Donald Trump je mimogrede oplazil še bližnjevzhodno politiko demokratskih predhodnikov Baracka Obame in Joeja Bidna, ki sta stavila na jedrski dogovor z Iranom. Pod njima naj bi bile ZDA mrtve, »zdaj so spet najpomembnejše na svetu«.

Začetek druge faze

Ameriški predsednik se je po Jeruzalemu odpravil v egiptovski Šarm el Šejk. Tam sta z egiptovskim predsednikom Abdel Fatahom al Sisijem sklicala vrh o prihodnosti Gaze in območja. Povabila sta voditelje več kot dvajsetih držav od Katarja do Jordanije, generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa in voditelje številnih evropskih držav od Združenega kraljestva, Francije, Italije do Nemčije in drugih. V Egipt je bil povabljen tudi palestinski predsednik Mahmud Abas.

Ameriški predsednik je tam naznanil začetek druge faze mirovnega sporazuma, čeprav so po njegovem mnenju »malo pomešane. Če pogledate Gazo, je potrebnega veliko čiščenja.« Vpletene države se bodo morale dogovoriti tudi o razorožitvi Hamasa, mednarodnih mirovnih silah in prehodni vladi. Vse to pa hoče nadzorovati Trump sam.