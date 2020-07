Trump ob dnevnem rekordu okužb v ZDA prvič z masko v javnosti

8.20 Ljubljanski hoteli skromno zasedeni



Medtem ko so nekateri hoteli v Ljubljani po epidemiji covida-19 še kar zaprti, v drugih sprejemajo goste, a je zasedenost nizka. Tudi pri ljubljanskih hotelirjih so prebivalci Slovenije že koristili od države prejete turistične bone, a je tega malo. Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik je v začetku julija ocenil, da bo turistična panoga rezultate iz leta 2019 dosegla šele leta 2024. Dokaj normalno naj bi hoteli začeli ponovno poslovati šele v drugi polovici prihodnjega leta, pa še to le v primeru vzpostavljenih letalskih povezav.



Medtem ko bodo zlasti hotelom na Obali in v zdraviliških krajih v veliko pomoč turistični boni, ki jih je vlada kot obliko pomoči panogi po epidemiji dodelila vsem prebivalcem Slovenije, pa bodo predvidoma povsem na repu pri koriščenju mestni hoteli, kot so tisti v Ljubljani in Mariboru, ter hoteli v izrazito mednarodnih destinacijah, kot sta Bled in Postojna.



8.15 Dnevni rekord odkritih okužb v ZDA



V ZDA so v soboto zabeležili nov dnevni rekord odkritih okužb z novim koronavirusom. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so jih potrdili kar 66.528, za covidom-19 je umrlo 760 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump si je ob tem prvič v javnosti nadel zaščitno masko.



Dnevno število novih okužb v ZDA je že štiri dni zapored višje od 60.000. Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v državi tako doslej skupaj odkrili že 3.242.073 okužb, umrlo pa je 134.729 ljudi. ZDA tako ostajajo na prvem mestu po številu okužb in smrtnih žrtev v svetu.