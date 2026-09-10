Trump državljanom obljubil pet tisoč dolarjev, če republikanci obdržijo kongres

Donald Trump v zadnjih dneh kaže, kakšen pomen pripisuje denarju. Potem ko je bilo včeraj znano, da ima že dolga leta navado, da za božič obdaruje bližnje sodelavce tako v zasebni kot javni službi, je zdaj dejal, da bo vsak polnoletni državljan ZDA prejel pet tisoč dolarjev, če bodo republikanci na vmesnih volitvah obdržali nadzor nad predstavniškim domom in senatom.

Kot poroča Guardian, je obljubo podal v skoraj dve uri dolgem govoru na republikanski konvenciji v Dallasu, v katerem je demokrate označeval za radikalne komuniste in zagovarjal vojno v Iranu, ki je številni Američani ne podpirajo.

Trump je dejal, da bi bilo takšno izplačilo mogoče »zaradi naše izjemne gospodarske moči in uspeha«.

Pomisleki o etičnosti obljube

Obljuba je skoraj takoj sprožila pomisleke glede etičnosti. Trump je volivce pri tem pozval, naj se »pretvarjajo, da sem jaz na volilnem lističu«, čeprav se številni republikanski kandidati v tesnih volilnih tekmah konvencije zaradi njegove nizke priljubljenosti niso udeležili, še piše Guardian.

Trump je brez dokazov trdil, da sta bili prvi dve leti njegovega drugega mandata »finančno in v vseh drugih pogledih najuspešnejši dve leti v zgodovini predsedovanja«. Velik del govora pa je namenil tudi opozorilom o tem, kaj naj bi se zgodilo, če bi demokrati novembra osvojili predstavniški dom ali senat.

Pred konvencijo je bilo čutiti precej kaotično vzdušje. Trump je sprva nameraval nastopiti drugi večer, nato pa je govor preložil na sredo, sprememba urnika pa je bila objavljena šele isti dan. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Vojna se ne bo končala pred novembrskimi volitvami Republikanci poskušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. Dogodek je prvi tovrstni nacionalni republikanski shod in je namenjen predvsem Trumpovi promociji brez formalnega programa ali odločitev. Trump in republikanci se soočajo z nezadovoljstvom zaradi visokih cen hrane, bencina in drugih življenjskih stroškov. Cene nafte so se medtem zaradi vojne z Iranom povzpele nad sto dolarjev za 159-litrski sod, Trump pa je v sredo priznal, da se vojna po njegovih pričakovanjih ne bo končala pred novembrskimi volitvami. »Mislim, da se bo vojna končala takoj po volitvah, ker ne bodo mogli več zdržati,« je dejal Trump. Dodal je, da naj bi po volitvah začele padati tudi cene nafte, njegove besede povzema BBC. Trump je pri tem brez dokazov zatrdil, da Iran poskuša vplivati na volitve, ker naj bi si želel zmage demokratov, ki bi bili po njegovih besedah do Teherana šibkejši. Poudaril je še, da bodo cene nafte padle »takoj, ko bomo zmagali v vojni z Iranom«.

Trump: Premagali bomo komunizem v Ameriki

»Nad našo državo visi neki nor, bolan oblak,« je dejal Trump in dodal, da bodo »premagali komunizem v Ameriki«.

Republikanci računajo, da jim bo prva tovrstna konvencija pred vmesnimi volitvami pomagala okrepiti podporo, saj bi lahko po napovedih izgubili nadzor nad predstavniškim domom. Trumpova podpora se medtem giblje okoli 38 odstotkov.

Predsednik je prepričan, da bo prav on eden ključnih dejavnikov na novembrskih volitvah. Volivce je opozoril, da bi republikanski poraz po njegovih besedah pomenil izgubo nadzora nad mejo, davčnimi olajšavami, varnostjo in premoženjem.

»Če izgubimo, boste izgubili svojo mejo, izgubili boste davčne olajšave, izgubili boste varnost, izgubili boste svoje bogastvo. Naša država bo šla skozi pekel,« je dejal.

Pred konvencijo je bilo sicer čutiti precej kaotično vzdušje. Trump je sprva nameraval nastopiti drugi večer, nato pa je govor preložil na sredo, sprememba urnika pa je bila objavljena šele isti dan.

Trump je volivce pozval, naj se »pretvarjajo, da sem jaz na volilnem lističu«, čeprav se številni republikanski kandidati v tesnih volilnih tekmah konvencije zaradi njegove nizke priljubljenosti niso udeležili, še piše Guardian. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Tudi prazni sedeži

Dogodek je bil precej manj obiskan kot tradicionalna republikanska konvencija v Milwaukeeju pred dvema letoma. Med Trumpovim govorom je bilo mogoče opaziti številne prazne sedeže, čeprav je predsednik trdil, da je dvorana nabito polna in da zunaj čaka še enako število ljudi. Novinarji Guardiana tega niso opazili.

Kljub manjši udeležbi je bil Trump med govorom energičen in je večkrat nagovoril svoje podpornike. Pošalil se je tudi na račun svojega izbranega kandidata za senat v Teksasu Kena Paxtona, medtem ko je bil do demokratskih nasprotnikov precej ostrejši.

Na dogodku so nastopili tudi številni Trumpovi zavezniki in republikanski kandidati, med njimi Byron Donalds, Mehmet Oz in Scott Bessent. Trumpa sta na oder pospremila tudi borca UFC Bo Nickal in Justin Gaethje.

Gaethje je svoj govor povezal z volilno kampanjo in opozoril, da republikanci ne smejo postati samozadovoljni. Po njegovih besedah bi lahko ob pomanjkanju volilne zavzetosti izgubili zagon, ki so ga pridobili na zadnjih predsedniških volitvah.