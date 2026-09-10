  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump državljanom obljubil pet tisoč dolarjev, če republikanci obdržijo kongres

    Na konvenciji v Dallasu je volivce pozval, naj glasujejo, kot da je na glasovnici tudi sam, obljuba o izplačilu pa je že sprožila pomisleke glede etičnosti.
    Donald Trump FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Galerija
    Donald Trump FOTO: Evan Vucci/Reuters
    R. I.
    10. 9. 2026 | 06:57
    10. 9. 2026 | 09:23
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Donald Trump v zadnjih dneh kaže, kakšen pomen pripisuje denarju. Potem ko je bilo včeraj znano, da ima že dolga leta navado, da za božič obdaruje bližnje sodelavce tako v zasebni kot javni službi, je zdaj dejal, da bo vsak polnoletni državljan ZDA prejel pet tisoč dolarjev, če bodo republikanci na vmesnih volitvah obdržali nadzor nad predstavniškim domom in senatom.

    Kot poroča Guardian, je obljubo podal v skoraj dve uri dolgem govoru na republikanski konvenciji v Dallasu, v katerem je demokrate označeval za radikalne komuniste in zagovarjal vojno v Iranu, ki je številni Američani ne podpirajo.

    Trump je dejal, da bi bilo takšno izplačilo mogoče »zaradi naše izjemne gospodarske moči in uspeha«.

    Pomisleki o etičnosti obljube

    Obljuba je skoraj takoj sprožila pomisleke glede etičnosti. Trump je volivce pri tem pozval, naj se »pretvarjajo, da sem jaz na volilnem lističu«, čeprav se številni republikanski kandidati v tesnih volilnih tekmah konvencije zaradi njegove nizke priljubljenosti niso udeležili, še piše Guardian.

    Trump je brez dokazov trdil, da sta bili prvi dve leti njegovega drugega mandata »finančno in v vseh drugih pogledih najuspešnejši dve leti v zgodovini predsedovanja«. Velik del govora pa je namenil tudi opozorilom o tem, kaj naj bi se zgodilo, če bi demokrati novembra osvojili predstavniški dom ali senat.

    Pred konvencijo je bilo čutiti precej kaotično vzdušje. Trump je sprva nameraval nastopiti drugi večer, nato pa je govor preložil na sredo, sprememba urnika pa je bila objavljena šele isti dan. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Pred konvencijo je bilo čutiti precej kaotično vzdušje. Trump je sprva nameraval nastopiti drugi večer, nato pa je govor preložil na sredo, sprememba urnika pa je bila objavljena šele isti dan. FOTO: Brian Snyder/Reuters

    Vojna se ne bo končala pred novembrskimi volitvami

    Republikanci poskušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu.

    Dogodek je prvi tovrstni nacionalni republikanski shod in je namenjen predvsem Trumpovi promociji brez formalnega programa ali odločitev. Trump in republikanci se soočajo z nezadovoljstvom zaradi visokih cen hrane, bencina in drugih življenjskih stroškov.

    Cene nafte so se medtem zaradi vojne z Iranom povzpele nad sto dolarjev za 159-litrski sod, Trump pa je v sredo priznal, da se vojna po njegovih pričakovanjih ne bo končala pred novembrskimi volitvami. 

    »Mislim, da se bo vojna končala takoj po volitvah, ker ne bodo mogli več zdržati,« je dejal Trump. Dodal je, da naj bi po volitvah začele padati tudi cene nafte, njegove besede povzema BBC.

    Trump je pri tem brez dokazov zatrdil, da Iran poskuša vplivati na volitve, ker naj bi si želel zmage demokratov, ki bi bili po njegovih besedah do Teherana šibkejši. Poudaril je še, da bodo cene nafte padle »takoj, ko bomo zmagali v vojni z Iranom«.

    Trump: Premagali bomo komunizem v Ameriki

    »Nad našo državo visi neki nor, bolan oblak,« je dejal Trump in dodal, da bodo »premagali komunizem v Ameriki«.

    Republikanci računajo, da jim bo prva tovrstna konvencija pred vmesnimi volitvami pomagala okrepiti podporo, saj bi lahko po napovedih izgubili nadzor nad predstavniškim domom. Trumpova podpora se medtem giblje okoli 38 odstotkov.

    Predsednik je prepričan, da bo prav on eden ključnih dejavnikov na novembrskih volitvah. Volivce je opozoril, da bi republikanski poraz po njegovih besedah pomenil izgubo nadzora nad mejo, davčnimi olajšavami, varnostjo in premoženjem.

    »Če izgubimo, boste izgubili svojo mejo, izgubili boste davčne olajšave, izgubili boste varnost, izgubili boste svoje bogastvo. Naša država bo šla skozi pekel,« je dejal.

    Pred konvencijo je bilo sicer čutiti precej kaotično vzdušje. Trump je sprva nameraval nastopiti drugi večer, nato pa je govor preložil na sredo, sprememba urnika pa je bila objavljena šele isti dan.

    Trump je volivce pozval, naj se »pretvarjajo, da sem jaz na volilnem lističu«, čeprav se številni republikanski kandidati v tesnih volilnih tekmah konvencije zaradi njegove nizke priljubljenosti niso udeležili, še piše Guardian. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Trump je volivce pozval, naj se »pretvarjajo, da sem jaz na volilnem lističu«, čeprav se številni republikanski kandidati v tesnih volilnih tekmah konvencije zaradi njegove nizke priljubljenosti niso udeležili, še piše Guardian. FOTO: Evan Vucci/Reuters

    Tudi prazni sedeži

    Dogodek je bil precej manj obiskan kot tradicionalna republikanska konvencija v Milwaukeeju pred dvema letoma. Med Trumpovim govorom je bilo mogoče opaziti številne prazne sedeže, čeprav je predsednik trdil, da je dvorana nabito polna in da zunaj čaka še enako število ljudi. Novinarji Guardiana tega niso opazili.

    Kljub manjši udeležbi je bil Trump med govorom energičen in je večkrat nagovoril svoje podpornike. Pošalil se je tudi na račun svojega izbranega kandidata za senat v Teksasu Kena Paxtona, medtem ko je bil do demokratskih nasprotnikov precej ostrejši.

    Na dogodku so nastopili tudi številni Trumpovi zavezniki in republikanski kandidati, med njimi Byron Donalds, Mehmet Oz in Scott Bessent. Trumpa sta na oder pospremila tudi borca UFC Bo Nickal in Justin Gaethje.

    Gaethje je svoj govor povezal z volilno kampanjo in opozoril, da republikanci ne smejo postati samozadovoljni. Po njegovih besedah bi lahko ob pomanjkanju volilne zavzetosti izgubili zagon, ki so ga pridobili na zadnjih predsedniških volitvah.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Trumpov klan

    Biti Trumpov sodelavec se izplača: za božič dobili 45.000 dolarjev

    Trump ima že dolga leta navado, da za božič obdaruje bližnje sodelavce, tako v zasebni kot javni službi.
    9. 9. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Komu bi zlato žogo podelil Donald Trump

    Znani so igralci, trenerji in klubi, ki se potegujejo za prestižne nagrade.
    9. 9. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ali bo Evropa prav tako nepripravljena, kot je bila Ukrajina?

    Pred dvanajstimi leti je Ukrajina kot v transu drsela proti katastrofi. Zdaj pa je na vrsti Evropa.
    9. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Carine

    Trump nadaljuje gonjo proti Kanadi: Brez recipročnosti ni dostopa

    Severna Amerika še vedno v znamenju trgovinskih udarcev in protiudarcev. Singapurska pot za Kanado?
    Barbara Kramžar 9. 9. 2026 | 04:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London

    Od datljev do orožja: London z udarnimi sankcijami proti izraelskim naselbinam

    Zunanji minister Miliband pravi, da se vlada zdaj strinja, da dejavnosti na Zahodnem bregu predstavljajo »etnično čiščenje«. Tega ministri prej niso trdili.
    8. 9. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Že več kot 100.000 protestnikov proti Gianniju Infantinu

    Prvi mož Fife se zaenkrat na vse kriplje še otepa kritik in obtožb, ki pa postajajo vse glasnejše.
    8. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    PORSCHE

    Kako težko je prodati rabljen električni avto? Furs ga je v prvem poskusu

    Finančna uprava je že na prvi dražbi našla novega lastnika za električni avto Porsche taycan turbo. Zanj so tekmovali trije različni kupci.
    Aleksandar Lukić 9. 9. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Delnica Vzajemne v enem dnevu skočila za več kot 30 odstotkov

    Gre za drugi največji dnevni skok delnice Vzajemne od začetka trgovanja.
    Aleksandar Lukić 9. 9. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jalen Brunson s prstanom o Dončiću: Rad ga bom imel do smrti, vodstvo pa ...

    Nekdanji partner Luke Dončića v Dallasu Jalen Brunson se je v enem od intervjujev spominjal časa v Dallasu. Do Dončića ne goji nobenih zamer.
    Nejc Grilc 9. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zamude pri prevozih

    Javni potniški promet: za 60-kilometrsko pot skoraj ena ura zamude

    V podjetju Nomago so na pritožbe potnic odgovorili večinoma z generičnimi sporočili. Dodali so, da na prometne razmere ne morejo vplivati.
    Anja Intihar 8. 9. 2026 | 20:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadrovanje

    Zamenjava na čelu Butan plina

    V začetku septembra je vodenje družbe Butan plin prevzel Tolgay Nur.
    Nejc Gole 9. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere, Novartis

    Zdravje moramo razumeti kot naložbo v družbo, ne le kot strošek

    Novartis v Sloveniji sodeluje pri več kot polovici zdravil, ki jih korporacija opredeljuje kot strateška, pravita dr. Petra Štefanič Anderluh in Aymeric Royere.
    Milka Bizovičar 9. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Matej Golob Matzele, Modra zavarovalnica

    S prožnejšim izplačevanjem rent bo pokojninsko varčevanje privlačnejše

    Mesečne premije so običajno prenizke, da bi zbrana sredstva omogočala občutnejše doživljenjske ​rente.
    Milka Bizovičar 8. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald Trumpdenarpodkupovanjerepublikanci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD Zoran Ličen bo novi izraelski častni konzul v Sloveniji

    Njegovo imenovanje je sovpadlo z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetna inteligenca

    Strokovnjak Anthropica svari pred izumrtjem človeštva zaradi AI

    Raziskovalci svarijo, da bi lahko umetna inteligenca kmalu dosegla stopnjo, ko bi se začela izboljševati sama.
    10. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilnost ob morju

    Dvigalo na Markovec išče izvajalca

    Če bodo ponudbe primerne, bodo izvajalca izbrali in dela začeli še to jesen. V koprskih krajevnih skupnostih podpirajo dvigalo.
    Boris Šuligoj 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vzgojila je generacije plesalcev, danes pa jo skrbi, kaj čaka mlade

    Po 50 letih Plesnega foruma Celje Goga Stefanović Erjavec govori o mladih, umetnosti in tem, zakaj se plesalci iz tujine nimajo kam vrniti.
    Barbara Kotnik 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gobarska sezona

    Na Pohorju volkovi in medvedi: gobarjem svetujejo več previdnosti

    Zavod za gozdove obiskovalce opozarja na pravilno ravnanje ob srečanju z zvermi in na omejitev nabiranja gob na največ dva kilograma na osebo dnevno.
    10. 9. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilnost ob morju

    Dvigalo na Markovec išče izvajalca

    Če bodo ponudbe primerne, bodo izvajalca izbrali in dela začeli še to jesen. V koprskih krajevnih skupnostih podpirajo dvigalo.
    Boris Šuligoj 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vzgojila je generacije plesalcev, danes pa jo skrbi, kaj čaka mlade

    Po 50 letih Plesnega foruma Celje Goga Stefanović Erjavec govori o mladih, umetnosti in tem, zakaj se plesalci iz tujine nimajo kam vrniti.
    Barbara Kotnik 10. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gobarska sezona

    Na Pohorju volkovi in medvedi: gobarjem svetujejo več previdnosti

    Zavod za gozdove obiskovalce opozarja na pravilno ravnanje ob srečanju z zvermi in na omejitev nabiranja gob na največ dva kilograma na osebo dnevno.
    10. 9. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo