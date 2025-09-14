  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump od članic Nata zahteva konec kupovanja ruske energije

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusijo pripravljen udariti s kazenskimi carinami, a le, če bodo zaveznice storile enako.
    Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Ken Cedeno/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Ken Cedeno/Reuters
    Barbara Kramžar
    14. 9. 2025 | 03:40
    14. 9. 2025 | 03:40
    A+A-

    Vse pogostejši ruski vpadi v zračni prostor zahodne vojaške zveze zahtevajo odgovor, toda ali bodo Natove članice našle skupni jezik? Ameriški predsednik Donald Trump od evropskih in drugih zaveznic pričakuje konec kupovanja ruske energije. 

    Tri leta in pol po ruskem napadu na Ukrajino številne evropske države in druge članice Nata še vedno pomagajo poganjati vojaški stroj predsednika Vladimirja Putina z nakupi ruske energije. Kitajska in Indija vodita pri nakupih nafte in premoga, države EU pa še vedno pri nakupih zemeljskega plina, pa čeprav jih zmanjšujejo.  Ameriški predsednik ima tega dovolj. »Pripravljen sem na pomembne sankcije za Rusijo, če bodo vse Natove države soglašale in začele isto stvar, ko bodo prenehale kupovati rusko nafto,« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju truth social. 

    Naprave za sprejemanje in razdeljevanje plina na severovzhodu Nemčije. Foto Odd Andersen/Afp
    Naprave za sprejemanje in razdeljevanje plina na severovzhodu Nemčije. Foto Odd Andersen/Afp

    »Kot veste, je bila Natova zavezanost k zmagi manj kot stoodstotna, nakupi ruske nafte nekaterih pa šokantni.« Republikanski prvak je ocenil, da to močno slabša pogajalske pozicije in ko bodo na sankcije pripravljeni drugi, naj bi bil tudi sam. Predlagal je tudi petdeset do stoodstotne carine na Kitajsko, ki naj bi se končale skupaj z absurdno vojno. Peking ima po njegovem velik nadzor in prijem nad Rusijo in takšne carine naj bi ga pomagale razrahljati. Poudaril je še, da vojna v Ukrajini ni Trumpova, ampak Bidnova in Zelenskega po prejšnjem demokratskem predsedniku ZDA ter sedanjem Ukrajine. Spomnil je, da je bilo samo minuli teden v njej izgubljenih 7118 življenj. 

    »Če bo Nato naredil, da rečem, bo vojne hitro konec in vsa ta življenja bodo rešena. Če ne, zapravljate moj čas, energijo in denar Združenih držav. Hvala za pozornost!« Kritiki Trumpu pripisujejo reševanje lastne kože. V Beli hiši je že  od konca januarja, pa napovedanega hitrega konca vojne na vzhodu Evrope še ni videti. Pomagal še ni niti vrh s Putinom na Aljaski, kvečjemu nasprotno.

    Ruski predsednik Vladimir Putin. Foto Stanislav Krasilnikov Via Reuters
    Ruski predsednik Vladimir Putin. Foto Stanislav Krasilnikov Via Reuters

    Raziskave javnega mnenja kažejo prepričanje več kot polovice Američanov, tudi petine republikancev, da je predsednik pretesno povezan z Moskvo. Evropska unija pa še ni napovedala konca vseh nakupov ruske energije. V soboto so naznanili le, da so pri tem vprašanju v stikih z vsemi relevantnimi globalnimi partnerji. Pri nafti je največji Natov krivec za financiranje agresije na Ukrajino Turčija, ki je za Kitajsko in Indijo tretja največja nakupovalka ruske nafte.

    Center za raziskave energije in čistega zraka (CREA) Med državami, ki še povečujejo nakupe ruskih energetskih virov, omenja tudi Madžarsko in Slovaško. Ruski energetski sektor, vreden 113 milijard evrov, ocenjuje za tretji največji vir proračunskih sredstev Kremlja in vir več kot osemdesetih odstotkov tamkajšnje vojaške potrošnje. Organizacija s sedežem na Finskem tudi ocenjuje, da so dosedanje sankcije že izgubile velik del vpliva. 

    Trump je Indiji zaradi nakupov ruske nafte kazenske carine že podvojil na šestdeset odstotkov, druge hoče očitno usklajevati z evropskimi državami. Nekateri menijo, da gre za dimno zaveso za lastne neuspehe pri končanju vojne v Ukrajini, toda ali ima Stara celina dovolj lastne vojaške moči za preverjanje takšnih hipotez? V času, ko Rusija vse bolj posega v njihov zračni prostor, brez ameriške vojaške podpore še vedno veljajo za tigra z le malo zobmi.

    Predsednika Rusije in Kitajske Vladmir Putin in Xi Jinping z indijskim premierom Narendro Modijem. Foto Suo Takekuma Via Reuters
    Predsednika Rusije in Kitajske Vladmir Putin in Xi Jinping z indijskim premierom Narendro Modijem. Foto Suo Takekuma Via Reuters

    Nekateri se tudi bojijo, da bodo sankcije avtokratski aliansi Rusije in Kitajske še bolj približale Indijo. Tamkajšnji premier Narendra Modi se je udeležil nedavnega zasedanja Šanghajske organizacije za sodelovanje in celo Trump je čivknil o izgubi Indiji in Rusije na račun »najgloblje, najtemačnejše Kitajske.« Kasneje je poudaril dobre odnose z Modijem, drugi opominjajo na tradicionalno slabe med Indijo in Kitajsko. Azijski velikanki se prepirata o meji in Kitajska naj bi si že vzela dele indijskega ozemlja, podpira indijskega nasprotnika Pakistan. Z vsemi sredstvi naj bi poskušala tudi preprečiti selitev svetovne industrije v najštevilčnejšo državo sveta.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Republikanski načrt B

    Mir za Ukrajino, če ne, huda carinska gorjača

    Po prepričanju senatorja Grahama se lahko Putin v primeru torpediranja mirovnih prizadevanj boji ameriških ukrepov.
    Barbara Kramžar 20. 8. 2025 | 20:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Predsednikova nova oblačila

    Diplomacija laskanja za vojno ali mir na vzhodu Evrope

    Zelenski v suknjiču in evropski voditelji hočejo Trumpa na svoji strani, prav tako Vladimir Putin.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Atentat v Utahu

    Charlie Kirk že mučenik desnice

    FBI objavila posnetke osumljenca in domnevne puške. Trump za umor obtožil radikalno levico.
    Barbara Kramžar 11. 9. 2025 | 19:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Predsednik NSi

    Jernej Vrtovec: NSi ne bo v koaliciji, v kateri bi bil mandatar Robert Golob

    Na kongresu NSi je Vrtovca podprlo 294 delegatov, njegovega protikandidata pa 48 delegatov. Z zdaj predsednikom o načrtih in tudi o aferah.
    Barbara Eržen 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rusijasankcijevojna v Ukrajini

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Nevarni svet

    Trump od članic Nata zahteva konec kupovanja ruske energije

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusijo pripravljen udariti s kazenskimi carinami, a le, če bodo zaveznice storile enako.
    Barbara Kramžar 14. 9. 2025 | 03:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Sanjski ognjeni krst vzhajajočega nemškega zvezdnika

    Že ob svojem prvem nastopu za Newcastle United je Nick Woltemade zadel v polno – za pomembno zmago. Takšen štart je od Nemcev uspel le še dvema asoma.
    Miha Šimnovec 13. 9. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilnost

    Študentje želijo nazaj nočne avtobuse

    Številni, ne zgolj študenti, se soočajo z izbiro med tveganim vračanjem domov peš, s kolesom, osebnim avtomobilom ali pa z visokimi stroški taksi prevozov.
    13. 9. 2025 | 20:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    DP v nogometu

    Nova blamaža Olimpije, slavje vijoličnih

    Radomljani so v osmem kolu 1. SNL pred svojimi navijači presenetili favorizirane Ljubljančane. Zmaga Mariborčanov.
    13. 9. 2025 | 19:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Ukrajina z droni napadla veliko rusko rafinerijo

    Zaradi serije ukrajinskih napadov naj bi se v Rusiji dvignile maloprodajne cene bencina.
    13. 9. 2025 | 19:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilnost

    Študentje želijo nazaj nočne avtobuse

    Številni, ne zgolj študenti, se soočajo z izbiro med tveganim vračanjem domov peš, s kolesom, osebnim avtomobilom ali pa z visokimi stroški taksi prevozov.
    13. 9. 2025 | 20:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    DP v nogometu

    Nova blamaža Olimpije, slavje vijoličnih

    Radomljani so v osmem kolu 1. SNL pred svojimi navijači presenetili favorizirane Ljubljančane. Zmaga Mariborčanov.
    13. 9. 2025 | 19:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Ukrajina z droni napadla veliko rusko rafinerijo

    Zaradi serije ukrajinskih napadov naj bi se v Rusiji dvignile maloprodajne cene bencina.
    13. 9. 2025 | 19:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo