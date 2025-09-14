Trump od članic Nata zahteva konec kupovanja ruske energije

Vse pogostejši ruski vpadi v zračni prostor zahodne vojaške zveze zahtevajo odgovor, toda ali bodo Natove članice našle skupni jezik? Ameriški predsednik Donald Trump od evropskih in drugih zaveznic pričakuje konec kupovanja ruske energije.

Tri leta in pol po ruskem napadu na Ukrajino številne evropske države in druge članice Nata še vedno pomagajo poganjati vojaški stroj predsednika Vladimirja Putina z nakupi ruske energije. Kitajska in Indija vodita pri nakupih nafte in premoga, države EU pa še vedno pri nakupih zemeljskega plina, pa čeprav jih zmanjšujejo. Ameriški predsednik ima tega dovolj. »Pripravljen sem na pomembne sankcije za Rusijo, če bodo vse Natove države soglašale in začele isto stvar, ko bodo prenehale kupovati rusko nafto,« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju truth social.

Naprave za sprejemanje in razdeljevanje plina na severovzhodu Nemčije. Foto Odd Andersen/Afp

»Kot veste, je bila Natova zavezanost k zmagi manj kot stoodstotna, nakupi ruske nafte nekaterih pa šokantni.« Republikanski prvak je ocenil, da to močno slabša pogajalske pozicije in ko bodo na sankcije pripravljeni drugi, naj bi bil tudi sam. Predlagal je tudi petdeset do stoodstotne carine na Kitajsko, ki naj bi se končale skupaj z absurdno vojno. Peking ima po njegovem velik nadzor in prijem nad Rusijo in takšne carine naj bi ga pomagale razrahljati. Poudaril je še, da vojna v Ukrajini ni Trumpova, ampak Bidnova in Zelenskega po prejšnjem demokratskem predsedniku ZDA ter sedanjem Ukrajine. Spomnil je, da je bilo samo minuli teden v njej izgubljenih 7118 življenj.

»Če bo Nato naredil, da rečem, bo vojne hitro konec in vsa ta življenja bodo rešena. Če ne, zapravljate moj čas, energijo in denar Združenih držav. Hvala za pozornost!« Kritiki Trumpu pripisujejo reševanje lastne kože. V Beli hiši je že od konca januarja, pa napovedanega hitrega konca vojne na vzhodu Evrope še ni videti. Pomagal še ni niti vrh s Putinom na Aljaski, kvečjemu nasprotno.

Ruski predsednik Vladimir Putin. Foto Stanislav Krasilnikov Via Reuters

Raziskave javnega mnenja kažejo prepričanje več kot polovice Američanov, tudi petine republikancev, da je predsednik pretesno povezan z Moskvo. Evropska unija pa še ni napovedala konca vseh nakupov ruske energije. V soboto so naznanili le, da so pri tem vprašanju v stikih z vsemi relevantnimi globalnimi partnerji. Pri nafti je največji Natov krivec za financiranje agresije na Ukrajino Turčija, ki je za Kitajsko in Indijo tretja največja nakupovalka ruske nafte.

Center za raziskave energije in čistega zraka (CREA) Med državami, ki še povečujejo nakupe ruskih energetskih virov, omenja tudi Madžarsko in Slovaško. Ruski energetski sektor, vreden 113 milijard evrov, ocenjuje za tretji največji vir proračunskih sredstev Kremlja in vir več kot osemdesetih odstotkov tamkajšnje vojaške potrošnje. Organizacija s sedežem na Finskem tudi ocenjuje, da so dosedanje sankcije že izgubile velik del vpliva.

Trump je Indiji zaradi nakupov ruske nafte kazenske carine že podvojil na šestdeset odstotkov, druge hoče očitno usklajevati z evropskimi državami. Nekateri menijo, da gre za dimno zaveso za lastne neuspehe pri končanju vojne v Ukrajini, toda ali ima Stara celina dovolj lastne vojaške moči za preverjanje takšnih hipotez? V času, ko Rusija vse bolj posega v njihov zračni prostor, brez ameriške vojaške podpore še vedno veljajo za tigra z le malo zobmi.

Predsednika Rusije in Kitajske Vladmir Putin in Xi Jinping z indijskim premierom Narendro Modijem. Foto Suo Takekuma Via Reuters

Nekateri se tudi bojijo, da bodo sankcije avtokratski aliansi Rusije in Kitajske še bolj približale Indijo. Tamkajšnji premier Narendra Modi se je udeležil nedavnega zasedanja Šanghajske organizacije za sodelovanje in celo Trump je čivknil o izgubi Indiji in Rusije na račun »najgloblje, najtemačnejše Kitajske.« Kasneje je poudaril dobre odnose z Modijem, drugi opominjajo na tradicionalno slabe med Indijo in Kitajsko. Azijski velikanki se prepirata o meji in Kitajska naj bi si že vzela dele indijskega ozemlja, podpira indijskega nasprotnika Pakistan. Z vsemi sredstvi naj bi poskušala tudi preprečiti selitev svetovne industrije v najštevilčnejšo državo sveta.