Trump odločitev o popolni zasedbi Gaze prepušča Izraelu

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek dejal, da odločitev o popolni zasedbi območja Gaze prepušča Izraelu. V odgovoru na novinarsko vprašanje je dodal, da se sam osredotoča na hrano za prebivalce Gaze, poročajo ameriški mediji.

Novinarjem v Beli hiši je še povedal, da si je ogledal videoposnetek palestinskega islamističnega gibanja Hamas, v katerem izčrpan in shiran izraelski talec v predoru v Gazi koplje svoj lastni grob.

Ameriški predsednik je obenem razkril načrt, da bodo ZDA v Gazi ustanovile nove centre za hrano, Bela hiša pa od takrat napoveduje, da bo razkrila nov načrt za razdeljevanje pomoči Gazi, vendar ga še ni predstavila. Denar naj bi prispeval Izrael, pa tudi arabske države.

Spletni portal Axios, ki se sklicuje na dva ameriška uradnika in enega izraelskega uradnika, poroča, da nameravajo ZDA ob tem znatno okrepiti svojo vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči v Gazi. Kot navaja, je Trump načrt glede tega v torek zvečer obravnaval s posebnim odposlancem Stevom Witkoffom po njegovem obisku v Izraelu in Gazi.

Ameriški uradnik je dejal, da je bilo odločeno, da bo Trumpova administracija prevzela upravljanje humanitarne pomoči v Gazi, ker da Izrael tega ne dela ustrezno. Sredstva za to naj bi prispevale zalivske države, verjetno pa bosta vključeni tudi Jordanija in Egipt.

Novi načrti Izraela

»Izrael mora dokončno poraziti palestinsko gibanje Hamas, da bi osvobodil zajete talce v Gazi,« pa je v torek izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Premierjev urad je pozneje sporočil, da je imel Netanjahu triurni sestanek z načelnikom generalštaba izraelske vojske o nadaljnjih korakih glede Gaze. Čeprav načrt še ni bil odobren, sta do njega kritična tako Palestinska uprava kot Hamas. Kritičen je bil tudi pomočnik generalnega sekretarja ZN Miroslav Jenča, ki je opozoril, da bi širitev vojne lahko imela katastrofalne posledice tako za Palestince kot talce v Gazi.

V ujetništvu V Gazi naj bi bilo trenutno okoli 50 talcev, ki jih je med vdorom v Izrael oktobra 2023 zajel Hamas. Med njimi naj bi bilo približno 20 še živih.

Na zasedanju Varnostnega sveta ZN nova opozorila

Zasedanje Varnostnega sveta ZN o talcih Hamasa, ki ga je zahteval Izrael po objavi fotografij shujšanih talcev, je bilo v torek v znamenju katastrofalnega položaja palestinskih civilistov v Gazi zaradi izraelskih povračilnih ukrepov na napad Hamasa oktobra 2023. Govorniki so svarili tudi pred morebitno izraelsko popolno zasedbo Gaze.

Zasedanje varnostnega sveta ZN. FOTO: Angela Weiss/Afp

»Ostro obsojamo Hamas in Islamski džihad zaradi okrutnosti do talcev. Vse podobe, ki prihajajo iz Gaze, nas globoko pretresajo in opominjajo na nevzdržno trpljenje civilistov po letu in devetih mesecih vojne,« je na zasedanju dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.

»Slovenija odločno zavrača kakršne koli načrte za širitev vojaških operacij v Gazi, ki bi resno ogrozile civiliste, vključno z ugrabljenimi, in poslabšale humanitarno katastrofo. Za to trpljenje ni vojaške rešitve. Izkušnje so pokazale, da nas to ne približuje miru, svobodi ali varnosti za Palestince ali Izraelce,« je dejal veleposlanik.

V podobnem slogu so bili nastopi večine članov Varnostnega sveta ZN. Predstavnica Velike Britanije pa je kot edini izhod iz krize izpostavila priznanje palestinske države.