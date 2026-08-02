Trump odložil napade: Iran ima zadnjo priložnost za hiter dogovor

ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

V objavi na družbenem omrežju Truth Social je ameriški predsednik zapisal, da se je odločil »preklicati napad, pod pogojem, da bo lahko hitro sklenil dogovor, ki bi vključeval takojšnje odprtje Hormuške ožine in konec iranske jedrske grožnje.

Trump je dejal, da je bila odločitev sprejeta skupaj z Izraelom. Objava je prišla sredi poročanj ameriških medijev, da Washington konec tedna menda načrtuje nove, intenzivne napade na Iran.

Uradni Teheran je pred tem ZDA obtožil stopnjevanja napetosti in dejal, »da bo vsako regionalno državo, ki bi sodelovala z Washingtonom, zajel plamen vojne«.

V objavi na svojem družbenem omrežju je Trump dejal, da so »ZDA pripravljene na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne. Kljub temu so nas Iran in druge države Bližnjega vzhoda pravkar prosile, naj odložimo vsakršen napad«.

Po poročanju britanskega BBC je s tem Trump nakazal napredek pri doseganju sporazuma. Prepričan je, da bi moral dogovor vključevati »takojšnje, popolno in celovito odprtje Hormuške ožine« ter konec iranske jedrske grožnje. »Država Izrael se mi pridružuje v tej zavezi,« je še dodal predsednik Trump.