Trump omenil novo tarčo v Iranu, odločitev o napadih še ni sprejeta

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto znova nakazal možnost vojaških napadov na Iran. Zatrdil je, da so ZDA že uničile večji del iranskih vojaških zmogljivosti, vendar morajo poskrbeti še za eno ali dve tarči. Med njimi je posebej omenil domnevni podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Uničili smo njihov jedrski program. Še vedno moramo poskrbeti, bi rekel, za eno ali dve lokaciji, a to lahko storimo v desetih minutah,« je novinarjem na svojem posestvu na Floridi povedal Trump.

»Lahko bi pogledali Pickaxe Mountain. Za to je treba poskrbeti. Vse to lahko storimo zelo hitro,« je še dejal po poročanju AFP.

Gre za domnevni podzemni jedrski kompleks v bližini iranskega jedrskega objekta Natanz. Iranske oblasti zanikajo, da bi tam potekale kakršnekoli dejavnosti, povezane z jedrskim programom, navaja AFP.

Po navedbah ameriških uradnikov je Iran v kompleks Pickaxe Mountain premestil več tisoč centrifug, namenjenih bogatenju urana, poroča Radio Svobodna Evropa (RFE/RL). Navedbe o premestitvi centrifug niso neodvisno potrjene.

Trump je obenem zatrdil, da pogajanja z Iranom o končanju vojne, ki sta jo konec februarja sprožila ZDA in Izrael, potekajo dobro. Kljub temu je Teheran označil za nezanesljivega pogajalskega partnerja in poudaril, da se Washingtonu z novimi napadi ne mudi.

Aragči je sicer že 28. dejal, da Iran s posredniki razpravlja o sedemdnevnem načrtu za končanje vojne. Ta med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine ob izpolnitvi določenih pogojev. FOTO: Amirhosein Khorgooi/isna/Reuters

Rubio: Diplomatska rešitev ostaja mogoča

V zadnjih dneh se krepijo ugibanja, ali bosta ZDA in Izrael znova napadla Iran. Trump je že večkrat nakazal možnost nadaljevanja vojaških operacij po kongresnih volitvah v ZDA, ki bodo 3. novembra, navaja RFE/RL.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v soboto poudaril, da Trump odločitve o novih napadih še ni sprejel in da Washington ostaja odprt za diplomatsko rešitev konflikta.

»Če obstaja diplomatska rešitev, smo zanjo odprti,« je po poročanju RFE/RL dejal Rubio. Dodal je, da bi Trump konflikt raje rešil po diplomatski poti, vendar je prepričan tudi o ameriški sposobnosti vojaškega ukrepanja, če bi bilo to potrebno.

Po poročanju RFE/RL so se diplomatska prizadevanja v zadnjih dneh okrepila. Katarski posredniki so 30. oktobra odpotovali v Teheran, ameriški podpredsednik JD Vance pa je iranskemu varnostnemu predstavniku Mohsenu Rezaju poslal pismo.

Rezai, vodja iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost, je v izjavi za iransko državno televizijo potrdil, da je pismo prejel, in spremembo ameriškega tona označil za dober znak. Trump je sicer zanikal poročanje ameriških medijev, da je bilo pismo namenjeno oživitvi mirovnih pogajanj. Po njegovih besedah se je nanašalo na pomoč Iranu pri zagotavljanju medicinskih potrebščin.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem sporočil, da srečanja z ameriško delegacijo trenutno niso načrtovana in da so iranski pogoji za končanje konflikta jasni. FOTO: Igor Ivanko/AFP

Iran svari pred povračilnimi ukrepi

Iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenej je medtem ZDA in Izrael posvaril pred novimi napadi ter vojaškim poveljnikom naročil, naj se na morebitno vojaško posredovanje odločno odzovejo.

Po poročanju RFE/RL je v izjavi, pripisani Hameneju, navedeno, da se mora Iran na vsako grožnjo odzvati nemudoma in učinkovito, ne glede na njeno vrsto ali obseg. Vojaškim poveljnikom naj bi naročil tudi posodobitev seznama morebitnih tarč.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem sporočil, da srečanja z ameriško delegacijo trenutno niso načrtovana in da so iranski pogoji za končanje konflikta jasni.

Aragči je sicer že 28. dejal, da Iran s posredniki razpravlja o sedemdnevnem načrtu za končanje vojne. Ta med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine ob izpolnitvi določenih pogojev, vključno s prekinitvijo ognja, sprostitvijo zamrznjenega iranskega premoženja in odpravo nekaterih ameriških sankcij.

Trump je iranski predlog pred tem zavrnil.

Čeprav ameriški predsednik vztraja, da so ZDA uničile iranski jedrski program, vprašanje preostalih iranskih jedrskih zmogljivosti ostaja odprto. Washington za zdaj ni sporočil, ali in kdaj bi lahko izvedel nove napade.