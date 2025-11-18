Trump ovrgel oceno obveščevalcev o vlogi savdskega princa pri Hašodžijevem umoru

Ameriški predsednik Donald Trump je ob današnjem obisku savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana izjavil, da ta ni vedel ničesar o brutalnem umoru do savdskega režima kritičnega novinarja Džamala Hašodžija leta 2018.

Ameriški obveščevalci so ugotovili, da je umor naročil Salman, ki to zanika. Hašodži je pisal kritične prispevke o njem, turški preiskovalci pa so ugotovili, da so ga v savdskem konzulatu umorili in razkosali savdski varnostni agenti.

Po poročanju CNN je Trump danes povedal, da je bil savdski disident in novinar »zelo sporen«, omenjanje tega vprašanja na srečanju s Salmanom pa naj bi bilo namenjeno temu, da bi gostu povzročilo zadrego.

»Omenjate nekoga, ki je bil zelo sporen. Veliko ljudi tistega gospoda, o katerem govorite, ni maralo,« je dejal Trump v Ovalni pisarni. Vztrajal je, da prestolonaslednik – za katerega je Cia ocenila, da je verjetno odredil umor –, ni bil vpleten.

»O tem ni vedel ničesar in pri tem lahko ostanemo. Ni vam treba spravljati našega gosta v zadrego s takšnim vprašanjem,« je dejal Trump.

Na vprašanje o Hašodžijevem umoru je Salman v Ovalni pisarni dejal, da je »boleč in velika napaka« ter zagovarjal preiskavo. Današnji obisk je sicer njegov prvi po letu 2018, ko je obiskal Washington nekaj mesecev pred umorom Hašodžija.

Tokrat je razveselil Trumpa z napovedjo, da bodo svoje zaveze o 600 milijardah dolarjev naložb v ZDA povišali na tisoč milijard.

Kot navaja AFP, je Trump ob srečanju priredil razkošen sprejem v Beli hiši. Prestolonasledniku je namenil parado vojakov na konjih in letalski prelet z vojnimi letali F-35, ki jih Washington po njegovih besedah načrtuje prodati Riadu. Ob odprtju srečanja v Beli hiši je Trump pohvalil tudi prestolonaslednikovo »neverjetno« stanje človekovih pravic.