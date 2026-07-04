Trump označil komunizem za največjo grožnjo ZDA

»Komunizem je smrtna grožnja ameriški svobodi,« je v petkovem govoru ob 250. obletnici ZDA dejal predsednik ZDA Donald Trump. »Je največja grožnja naši državi.« ZDA danes namreč praznujejo 250. obletnico neodvisnosti v ozračju politične polarizacije in ob hudem vročinskem valu, ki zajema dele države, poroča Euronews.

V okviru priprav na praznik je predsednik v petek obiskal goro Rushmore, kjer je v govoru opozoril na nevarnost komunizma v ZDA. »Komunizem je smrtna grožnja ameriški svobodi,« je dejal Trump. »Ničesar podobnega ni nikjer na svetu. In nikomur ne bomo dovolili, da nam to odvzame,« je dodal.

Medtem se zdi, da Američane bolj kot grožnje z resničnimi ali namišljenimi komunisti ogroža segrevanje podnebja. V Washingtonu so v petek popoldne, ko je vročina dosegla vrhunec, začasno zaprli Veliki ameriški državni sejem, eno izmed osrednjih prireditev obletnice.x

Dogodke ovira vročina. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Odpovedali so tudi mestno parado ob dnevu neodvisnosti, ki je bila načrtovana za soboto, saj so napovedi kazale, da bi temperature v prestolnici danes lahko dosegle celo 46 stopinj Celzija.

Zaradi vročine zahodni del ZDA, zlasti zvezni državi Kolorado in Utah, trenutno pesti tudi več uničujočih gozdnih požarov. Evakuiranih je več tisoč prebivalcev. Za pomoč pri varnostnih operacijah na prizadetih območjih so aktivirali nacionalno gardo.

Žgoče vremenske razmere so obremenile tudi električna omrežja. Zgolj v New Yorku je bilo do poznega petkovega popoldneva približno 17.000 odjemalcev brez elektrike.