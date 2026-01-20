ZDA že drugič uradno zapuščajo pariški sporazum o podnebju

ZDA z današnjim dnem uradno izstopajo iz pariškega sporazuma, v okviru katerega so se države leta 2015 zavezale k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Izvršni ukaz o odstopu iz tega prelomnega sporazuma je predsednik Donald Trump, ki podnebne spremembe označuje za prevaro, podpisal takoj po lanski vrnitvi na predsedniški položaj.

Trump je umik ZDA iz pariškega sporazuma napovedoval že med svojo predsedniško kampanjo, izvršni ukaz o tem pa podpisal v okviru prvega svežnja podpisanih izvršnih ukazov po opravljeni inavguraciji.

To je storil le nekaj tednov po tem, ko so znanstveniki leto 2024 razglasili za najtoplejše v zgodovini meritev, v katerem je povprečna globalna temperatura ozračja prvič za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven.

Kritike izstopa

Prvi umik ZDA iz pariškega sporazuma je sicer izvedel že v svojem prvem predsedniškem mandatu, a je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden nato leta 2021 k sporazumu ponovno pristopil.

Pariški sporazum velja za prelomen mednarodni dogovor, v okviru katerega so se države podpisnice pred desetletjem leta 2015 zavezale k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. FOTO: Jim Watson/AFP

Trumpova odločitev o ponovnem umiku iz pariškega sporazuma je pri nekaterih državah – tudi Kitajski – naletela na ostre kritike. Med drugim je bilo mogoče slišati opozorila, da so podnebne spremembe skupni izziv, pri katerem je potrebno sodelovanje celotnega človeštva, pri tem pa nobena država ne more ostati sama.

Od ponovnega prevzema predsedniškega položaja Trumpova administracija poleg nadaljnjega ignoriranja dokazanih znanstvenih dejstev o podnebnih spremembah sprejema ukrepe, ki so v nasprotju s podnebno politiko, začrtano pod predsednikom Bidnom.

Trump je doslej že večkrat napovedal vojno obnovljivim virom energije, med drugim tudi z ustavitvijo izdaje dovoljenj za vetrne elektrarne in predčasno ukinitvijo finančnih spodbud za nakup električnih vozil.

Pri tem je zagnal tudi več projektov pridobivanja nafte, njegova administracija pa si prizadeva za razveljavitev predpisov, katerih cilj je omejiti izpuste metana iz naftnih in plinskih obratov.

Pred dnevi je Trump podpisal tudi izvršni ukaz o umiku ZDA iz 66 mednarodnih organizacij, agencij in komisij, med drugim tudi iz Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) iz leta 1992.

ZDA vse bolj oddaljene od cilja zmanjšanja emisij

Gre za globalni sporazum držav o sodelovanju na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje planeta, in prilagajanju na posledice podnebnih sprememb.

Pred dnevi objavljeni podatki neodvisne raziskovalne organizacije Rhodium Group kažejo, da so se izpusti toplogrednih plinov v ZDA lani po dveletnem nizu upadanja zvišali za 2,4 odstotka.

Trump je doslej že večkrat napovedal vojno obnovljivim virom energije, med drugim tudi z ustavitvijo izdaje dovoljenj za vetrne elektrarne in predčasno ukinitvijo finančnih spodbud za nakup električnih vozil. FOTO: George Frey/AFP

S tem so se ZDA še bolj oddaljile od cilja zmanjšanja emisij za 50 do 52 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Za to bi namreč morale namreč ohranjati ambiciozen 7,6-odstotni letni padec izpustov v obdobju od leta 2025 do leta 2030.

ZDA veljajo za drugega največjega onesnaževalca na svetu, takoj za Kitajsko. Emisije toplogrednih plinov so se v letih 2021 in 2022 povečale za 6,3 oz. 1,2 odstotka, v letih 2023 in 2024 pa zmanjšale za 0,5 oz. 3,5 odstotka.

Pariški sporazum velja za prelomen mednarodni dogovor, v okviru katerega so se države podpisnice leta 2015 zavezale k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.