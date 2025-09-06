Izvršni ukaz Trumpa: Pentagon preimenoval v ministrstvo za vojno

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je ministrstvo za obrambo preimenoval ministrstvo za vojno. Obrambni minister Pete Hegseth pa bo od zdaj znan kot minister za vojno. Trump je po podpisu poudaril, da s preimenovanjem v svet pošilja »sporočilo zmage«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato je Trump z izvršnim ukazom odredil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv.

»Mislim, da je to veliko primernejše ime, še posebej glede na trenutno stanje v svetu,« je Trump dejal kmalu po podpisu izvršnega ukaza. Po njegovih besedah sprememba v svet pošilja »sporočilo zmage«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preimenovanje največjega ameriškega ministrstva v vojno ministrstvo sicer lahko potrdi le kongres.

Trump je v petek podvomil, ali je odobritev v kongresu potrebna. Kot je dejal, ni prepričan, da je to potrebno, bodo pa preverili. Dodal je, da bo njegova administracija nove nazive uporabljala, čeprav jih ni potrdil kongres.

Izvršni ukaz ministru Hegsethu nalaga tudi, naj priporoči zakonodajne in izvršilne ukrepe za trajno preimenovanje ministrstva, glede na to, da Trump imena uradno ne more spremeniti brez odobritve kongresa.

Takoj po podpisu izvršnega ukaza, že 200. v Trumpovem drugem mandatu, je bilo novo ime vidno na spletni strani ministrstva in računih na družbenih omrežjih, poroča dpa. Hegseth pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavil video posnetek, na katerem je videti napis »minister za vojno« na vratih njegove pisarne.

Ministrstvo za vojno sta ustanovila kongres in George Washington leta 1789. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v Nacionalno vojaško ustanovo (National Military Establishment), spominjajo ameriški mediji. Sprememba zakona iz leta 1949 je nato uradno uvedla ime ministrstvo za obrambo in vzpostavila strukturo, ki velja še danes.