Trump po 65 letih odobril usmrtitev s strelskim vodom

Le malo po nesrečnem poskusu izvršitve smrtne kazni Christe Pike je ameriški predsednik Donald Trump odobril usmrtitev s strelskim vodom za nekdanjega majorja ameriške vojske Nidala Hasana. Ta je bil, kot je sporočil Pentagon, obsojen na smrt zaradi umora 13 ljudi v napadu v oporišču v Teksasu leta 2009. Te metode ameriška vojska po poročanju medijev ni uporabila že 65 let.

Obrambni minister Pete Hegseth je »priporočil – predsednik Donald Trump pa odobril – smrtno kazen s strelskim vodom ameriške vojske za terorista Nidala Malika Hasana«, je v ponedeljek na družbenem omrežju X sporočil tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Dodal je, da je Hasan streljal na neoborožene ameriške vojake, medtem ko je vzklikal »Alah Akbar« (Alah je velik).

Čas in kraj izvedbe smrtne kazni bo določil Hegseth; če bo Hasan dejansko usmrčen, bo to po poročanju tujih tiskovnih agencij prva usmrtitev, ki jo bo ameriška vojska izvedla po letu 1961. Usmrtitev s strelskim vodom je sicer dovoljena metoda usmrtitve v petih ameriških zveznih državah.

Morilski pohod so prekinili policisti

Zdaj 56-letni nekdanji vojaški psihiater Nidal Hasan je 5. novembra 2009 začel streljati v zdravstveni ustanovi v oporišču Fort Hood v Teksasu, ki je služilo kot zbirališče vojakov pred napotitvijo na bojišča v Iraku in Afganistanu. Ubil je 13 ljudi in jih ranil 32. Morilski pohod so prekinili policisti, ki so ga hudo ranili. Nidal je končal v invalidskem vozičku in je hrom od pasu navzdol.

Vojaška porota je Hasana, v ZDA rojenega muslimana palestinskega rodu, leta 2013 obsodila na smrt zaradi izvedbe množičnega strelskega napada, ki je bil navdihnjen z ideologijo teroristične mreže Al Kaida.

Trump je usmrtitev s strelskim vodom odobril le nekaj dni po tistem, ko se je v ameriški zvezni državi Tennessee ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christe Pike. Obsojenka je preživela dva odmerka smrtonosne injekcije in je od takrat v bolnišnici v kritičnem stanju. Primer je znova sprožil razpravo o smrtni kazni v ZDA.