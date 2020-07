Trump po novem poziva k uporabi zaščitnih mask

Preberite še: Ameriški Wuhan je zdaj Florida

Najhuje prizadeta država

V ZDA so doslej evidentirali že 3,9 milijona okužb, covid-19 je bil doslej usoden za več kot 141.000 ljudi. V zadnjem dnevu so potrdili 68.524 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 961 bolnikov. ZDA ostajajo najhuje prizadeta država v pandemiji koronavirusne bolezni 19.

FOTO: Jim Watson/AFP

»Če vam je maska všeč ali ne, učinkuje«

FOTO: Jim Watson/AFP

»Odkrito povedano, želim ji vse dobro«

Eno od novinarskih vprašanj na tiskovni konferenci se je nanašalo tudi na Ghislaine Maxwell, domnevno zvodnico Jeffreyja Epsteina, ki so jo na začetku meseca



Trump je odvrnil, da temu primeru ni zelo sledil, da pa ji, »odkrito povedano, želi vse dobro«. Povedal je, da jo je v preteklosti večkrat srečal, še zlasti takrat, ko je tudi sam živel v Palm Beachu. »Ne poznam situacije s princem Andrewom,« je še dodal glede obtožb, ki jih britanski princ zanika. Namreč, da je imel spolne odnose z najstnico, ki mu jo je domnevno priskrbel Epstein. Eno od novinarskih vprašanj na tiskovni konferenci se je nanašalo tudi na, domnevno zvodnico, ki so jo na začetku meseca aretirali v zvezni državi New Hampshire Trump je odvrnil, da temu primeru ni zelo sledil, da pa ji, »odkrito povedano, želi vse dobro«. Povedal je, da jo je v preteklosti večkrat srečal, še zlasti takrat, ko je tudi sam živel v Palm Beachu. »Ne poznam situacije s princem Andrewom,« je še dodal glede obtožb, ki jih britanski princ zanika. Namreč, da je imel spolne odnose z najstnico, ki mu jo je domnevno priskrbel Epstein.

Ameriški predsednik, ki je znan po tem, da ne nosi zaščitne maske, je sonarodnjake včeraj le pozval, naj jih nosijo. Še več, poleg tega, da so učinkovite v boju proti pandemiji, po njegovem izražajo ameriški patriotizem.V preteklosti je uporabo mask v javnosti obravnaval kot nekoristno, a jih je kdaj tudi priporočil. Kot piše BBC, so menda v njegovem uradu v času ponovnih rekordnih številk pri širjenju okužb v ZDA, predvsem na zahodu in jugu ZDA, pritisnili nanj, naj spremeni odnos do njih. Na včerajšnji tiskovni konferenci na temo pandemije, prvi po treh mesecih, je uporabo mask podprl.Na zadnji tovrstni konferenci aprila je odmeval Trumpov namig, da bi novi koronavirus lahko zdravili z razkužili, ki bi jih vnesli v telo z injekcijami ... Sledila so množična opozorila zdravstvene stroke, naj tega nikar nihče ne počne. Kasneje je izjavil, da je bilo njegovo priporočilo sarkastično. Na včerajšnji konferenci je povedal, da se na maske navaja in da se bo stanje epidemije v ZDA najverjetneje še slabšalo, preden se bo situacija popravila.»Vse pozivam, da v situacijah, v katerih socialna distanca ni možna, uporabljate maske,« je povedal. »Če vam je maska všeč ali ne, učinkuje. Koristile bodo in potrebujemo vse, kar lahko dobimo.«Sonarodnjake je pozval še k higieni rok, mlade Američane pa k izogibanju lokalov in drugih zaprtih prostorov, v katerih je gneča.Največ, kar je glede maske storil sam, je, da je primerek predsedniške maske potegnil iz žepa. A si je ni nadel.