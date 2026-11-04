Trump po porazu našel krivce: od Fox News do teksaškega guvernerja

Ameriški predsednik Donald Trump je po porazu republikancev na vmesnih volitvah na družbenem omrežju Truth Social objavil več odzivov, v katerih je odgovornost za volilni izid pripisal drugim. Kritiziral je televizijo Fox News, napadel teksaškega guvernerja Grega Abbotta in zatrdil, da bi republikanci zmagali z veliko prednostjo, če bi bil sam na volilnem lističu. V pogovoru za Politico je medtem napovedal sodelovanje z demokrati in vztrajal pri tem, da je bila njegova odločitev za napad na Iran pravilna.

Zbrali smo nekaj njegovih najbolj povednih izjav:

»Nisem bil na volilnem lističu, če pa bi bil, bi zmagali z VELIKO PREDNOSTJO!«

»Fox News je odgovoren za te izgube, saj nenehno in vztrajno daje prostor demokratski opoziciji in še hujšim akterjem.«

»Vsi tisti, ki so nekoč gledali Fox, zdaj pa ga ne več, razumejo, za kaj gre. Problem je v Fox News, ne v meni – moja gledanost je boljša kot kadar koli doslej,« je še zapisal.

»Če Greg Abbott, teksaški guverner, v zadnjih šestih mesecih svoje politične kariere ne bi postal RINO (republikanec samo po imenu), ne bi izgubil. Vrnil se je k svoji prvotni politični formuli, kar se ni končalo prav nič lepo!«

»Delali bomo z demokrati in poskrbeli, da bo z našo državo vse v redu. So me že poklicali in pravijo, da bi radi sodelovali z mano. Imam pravico, da na vse dam veto, ampak nočem dve leti samo blokirati vsega.« (v izjavi za Politico)