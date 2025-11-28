Trump po smrti gardistke napovedal trajno ustavitev migracij iz tretjega sveta

Ameriški predsednik Donald Trump je na praznični zahvalni dan presenetil z napovedjo drastičnih ukrepov na področju priseljevanja.

Kot poročajo ameriški mediji, je po streljanju na pripadnico službe za priseljevanje in carine (Ice) v prestolnici sporočil, da namerava »trajno ustaviti« migracije iz vseh držav tretjega sveta.

Njegova napoved pomeni novo zaostrovanje politike do tujcev, saj je administracija že sprožila postopke za revizijo statusov tisočih priseljencev.

Povod za zaostritev je bil oborožen napad v Washingtonu na pripadnike nacionalne garde. FOTO: Craig Hudson/Reuters

Usodni strelski napad v prestolnici

Povod za zaostritev retorike je bil oborožen napad v Washingtonu, v katerem je umrla pripadnica nacionalne garde Sarah Beckstrom, njen kolega Andrew Wolfe pa se po hudih poškodbah še vedno bori za življenje.

Oblasti so kot osumljenca identificirale 29-letnega afganistanskega državljana Rahmanullaha Lakanwala, poroča Al Džazira.

Po navedbah Guardiana je Lakanwal v Združene države Amerike prispel septembra 2021 v okviru programa »Operation Allies Welcome« (Operacija zavezniki dobrodošli) po ameriškem umiku iz Afganistana, pred tem pa je sodeloval z ameriškimi enotami in obveščevalno agencijo Cia.

Zanimivo je, kot izpostavlja Guardian, da mu je bil azil odobren aprila letos, torej že v času Trumpove administracije.

V napadu je umrla pripadnica nacionalne garde Sarah Beckstrom. FOTO: Ameriška vojska via Reuters

Revizija statusov in ukinitev pomoči

Odziv Bele hiše je bil silovit. Direktor ameriške službe za državljanstvo in priseljevanje Joseph Edlow je potrdil, da so po naročilu predsednika odredili »obsežno in strogo ponovno preučitev« vseh zelenih kart in azilnih statusov za osebe iz držav, ki predstavljajo varnostno tveganje.

Čeprav uradni seznam ni bil javno objavljen, Al Džazira poroča, da se ukrep nanaša na 19 držav, med katerimi so Afganistan, Haiti, Iran, Burma, Venezuela in Jemen.

ABC News dodaja, da je agencija prav tako za nedoločen čas ustavila obravnavo vseh prošenj za priseljevanje afganistanskih državljanov.

Trump je svoje načrte razgrnil v dolgem zapisu na družbenem omrežju truth social, kjer je zapisal, da bo ustavil priseljevanje, da bi ameriškemu sistemu omogočil okrevanje.

Andrew Wolfe se po hudih poškodbah še vedno bori za življenje. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Napovedal je tudi ukinitev vseh zveznih ugodnosti in subvencij za nedržavljane ter odvzem državljanstva migrantom, ki »spodkopavajo domači mir«.

V zapisu je poudaril, da bo odstranil vsakogar, ki ni »neto pridobitev« za ZDA ali ni sposoben ljubiti države.

Besedni napadi na politične nasprotnike

Predsednik je v svojem sporočilu uporabil tudi žaljiv jezik do političnih nasprotnikov in specifičnih skupnosti. Kot poroča ABC News, je guvernerja Minnesote Tima Walza označil z žaljivko za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kongresnico Ilhan Omar pa je obtožil, da prihaja iz »nazadnjaške« države in se pritožuje nad Ameriko.

Trump je še zatrdil, brez navajanja dokazov, da somalijska skupnost »popolnoma prevzema« zvezno državo Minnesota, piše ABC News.

Ilhan Omar se je odzvala z opozorilom, da takšna retorika ogroža življenja Somalcev po vsej državi.

Trump je napovedal ukinitev vseh zveznih ugodnosti in subvencij za nedržavljane. FOTO: Jim Watson/AFP

Kljub predsednikovim trditvam, da priseljenci s seboj prinašajo kriminal, akademske raziskave kažejo drugačno sliko, piše Guardian.

NPR navaja študijo ekonomistov iz leta 2023, ki je pokazala, da je verjetnost, da bodo priseljenci pristali v zaporu, za 60 odstotkov manjša kot pri osebah, rojenih v ZDA.