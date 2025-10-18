Zelenski ostaja brez raket tomahawk, Trump: Dovolj streljanja, dovolj smrti

Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po petkovem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši na družbenem omrežju Truth Social objavil poziv Ukrajini in Rusiji, naj končata vojno. Zelenski Trumpa ni uspel prepričati v dobavo ameriških raket dolgega dosega tomahawk, poročajo tuji mediji. »Naj obe razglasita zmago, naj zgodovina odloči. Dovolj streljanja, dovolj smrti,« je dodal. »Preveč krvi je bilo prelite, meje lastnine pa so bile določene z vojno in pogumom. Morajo se ustaviti tam, kjer so,« je objavil Trump.

Tudi kasneje, ko je pristal na Floridi, je pozval obe strani, naj nemudoma končata vojno, pri čemer je namignil, da bo Rusija obdržala osvojeno ozemlje Ukrajine.

»Sledite bojni črti, kjer koli že je - drugače je preveč zapleteno,« je povedal novinarjem na Floridi, potem ko je septembra menil, da bi lahko Ukrajina dobila nazaj vse ozemlje, ki ga je zasedla Rusija.

Zelenski je medtem v Washingtonu na novinarsko vprašanje o Trumpovi objavi na Truth social odgovoril, da se strinja s Trumpom. »Predsednik ima prav, moramo se ustaviti tam, kjer smo, in šele potem govoriti,« je dejal in dodal, da Ukrajina ni začela vojne.

Volodimir Zelenski je po srečanju s Trumpom novinarjem povedal, da se Rusija boji tomahawkov. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Potem, ko je v zadnjih tednih po avgustovskem vrhu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski - kjer je ugotovil, da Moskva ne kaže prave volje za konec vojne - Trump kazal več naklonjenosti do Ukrajine, je po četrtkovem telefonskem pogovoru s Putinom začel ponovno enačiti napadalca in žrtev.

Večkrat je ponovil, da meni, da si Putin želi konca vojne, pred tem je privolil v nov vrh s Putinom, do katerega naj bi prišlo v roku dveh tednov v Budimpešti, na javnem delu srečanja z Zelenskim pa se ni z ničemer zavezal, da bo izpolnil željo Kijeva po raketah dolgega dosega tomahawk.

Zelenski je po srečanju s Trumpom novinarjem povedal, da se Rusija boji tomahawkov, vendar pa je sam »realist« glede možnosti, da jih bo dobil od ZDA. Povedal je, da sta se s Trumpom odločila, da o tem ne bosta govorila, ker si ZDA ne želijo stopnjevanja vojne.

Trump je sicer že med uvodnim govorom na delovnem kosilu v Beli hiši izrazil upanje, da bo vojno rešil »brez razmišljanja o tomahawkih«, in dodal, da je to orožje nekaj, kar Amerika potrebuje, poroča CNN. Kot je dejal, je eden od razlogov, zakaj se zavzema za konec vojne, prenehanje dobave velikih količin orožja, poročajo agencije.

Trump in Zelenski sta se pogovarjala več ur, pogovor pa je bil napet, odkrit in na trenutke neprijeten. Trump je Zelenskemu v »neposrednem in iskrenem« pogovoru jasno povedal, da ukrajinski voditelj zaenkrat ne bo prejel raket dolgega dosega, ki bi lahko dosegle cilje daleč v ozemlju Rusije, poroča CNN.