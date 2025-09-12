Trump po umoru Charlieja Kirka pozval k nenasilju, storilec še na begu

Predsednik ZDA Donald Trump, ki je po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka obljubil oster odziv proti »radikalni levici«, je v četrtek pozval svoje podpornike, naj se na umor odzovejo mirno, ker da je bil tudi Kirk zagovornik nenasilja. Zvezna policija FBI je razpisala 100.000 dolarjev nagrade za informacije o strelcu, objavila fotografije varnostnih kamer osumljenca in skupaj z guvernerjem Utaha Charliejem Coxom prosila javnost za sodelovanje.

Posmrtne ostanke ubitega aktivista sta iz Utaha v Arizono z Air Force Two pospremila podpredsednik Vance in njegova soproga. FOTO: Thomas Machowicz/Reuters

Posmrtne ostanke ustanovitelja konservativne politične organizacije Turning Point USA so v četrtek iz Utaha s predsedniškim letalom Air Force Two prepeljali v Arizono, pokojnika in družino, ki naj bi bila v času umora na kampusu univerze Utah Valley, pa je spremljal podpredsednik ZDA J. D. Vance s soprogo Usho. S pokojnikom sta si bila zelo blizu in Kirk je podprl Vancea pri kandidaturi za predsednika ZDA leta 2028. Trump je ubitega političnega zaveznika razglasil za mučenika in mu bo podelil predsedniško medaljo svobode.

Osumljenec še na begu

FBI je na novinarski konferenci v Utahu prikazal nejasen videoposnetek osumljenca z velike razdalje, ki se po streljanju umika s strehe ene od zgradb v kampusu in beži proti drevesom, nato se za njim izgubi vsaka sled.

Komisar za javno varnost Utaha Beau Mason je dejal, da je strelec za seboj pustil odtise dlani, upajo pa tudi, da jim bo uspelo analizirati vzorce DNK. Guverner Utaha Cox je zagotovil, da bodo s pomočjo javnosti osumljenca ujeli, pri tem pa Američane opozoril, naj ne nasedajo dezinformacijam in propagandi na družbenih omrežjih, ki prihajajo iz Rusije in Kitajske in želijo zanetiti spore med Američani. Utah si bo prizadeval za smrtno kazen.

Z leve proti desni: Beau Mason, guverner Utaha Spencer Cox in direktor FBI Kash Patel na tiskovni konferenci FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Za guvernerjem je stal direktor zvezne policije FBI Kash Patel, ki je ukinil posebno delovno skupino za boj proti dezinformacijam iz Rusije in Kitajske, je poročala televizija MSNBC.

Kirku so večkrat grozili

Kirk je bil znan po provokativnih nastopih na ameriških univerzah, kjer je širil konservativna stališča o orožju, splavu, skupnosti LGBTQ, rasnih in drugih vprašanjih, zaradi česar se je po navedbah Turning Point USA soočil z več kot tisoč grožnjami s smrtjo.

Njegovi nastopi na univerzah so pogosto privedli do nasilja, poroča televizija ABC. Leta 2023 so na univerzi UC Davis izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, lani oktobra so v Arizoni aretirali moškega, ki je grozil, da bo ubil Kirka in Donalda Trumpa mlajšega, leta 2022 so v Teksasu aretirali moškega, ki je grozil z napadom na dogodek Turning Point USA.

Podobnih incidentov je bilo še več, zaradi groženj so se tudi nizale odpovedi Kirkovih dogodkov.

Njegov umor so obsodili demokratski in republikanski politiki, ameriški mediji pa poročajo, da je ogorčenje med konservativci precej večje kot v primerih drugih političnih napadov. Neprimerne izjave imajo posledice.

Konservativni komentator liberalne televizije MSNBC Matthew Dowd je kot prvi izgubil službo zaradi »neprimernih in neobčutljivih komentarjev« takoj po atentatu.

Floridski novinar je izgubil službo, ker je po atentatu republikanskega kongresnika Randyja Fina vprašal o nadzoru nad orožjem, kar se je temu zdelo žaljivo, poroča ABC. Kirk je bil brezkompromisni podpornik orožja.

Konservativni aktivisti poskušajo identificirati uporabnike družbenih omrežij, katerih objave o Kirku so zanje žaljive, in celo State Depatment je zagrozil, da bodo zavrnili vizume za vstop v ZDA tujcem, ki bodo objavljali neprimerne vsebine.

Floridski guverner Ron DeSantis je učiteljem v državi zagrozil s sankcijami, če bodo dajali neprimerne izjave, odpustili pa so tudi športnega novinarja v Arizoni, ki je kritiziral Kirkova stališča o orožju in Gazi.

Ljudje se na vigiliji poklanjajo spominu na Charlieja Kirka. FOTO: Melissa Majchrzak/AFP

Podobni odzivi na izražanje mnenj se ne morejo primerjati z drugimi primeri nedavnega političnega nasilja, opozarja USA Today.

Predsednik Trump se je na primer javno norčeval iz napada pripadnika teorij zarote na moža nekdanje predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi leta 2023. Letošnji umor nekdanje demokratske predsednice predstavniškega doma Minnesote Melisse Hortman in njenega moža Marka, ki ju je ubil desničarski skrajnež, pa je že pozabljen.