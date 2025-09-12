  • Delo d.o.o.
    Svet

    Trump po umoru Charlieja Kirka pozval k nenasilju, storilec še na begu

    Posmrtne ostanke konservativnega aktivista so prepeljali v Arizono, FBI pa je razpisal nagrado za informacije o osumljencu.
    Improvizirani memorial v osrednjem mestnem parku v Oremu, Utah FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    Improvizirani memorial v osrednjem mestnem parku v Oremu, Utah FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    STA, R. I.
    12. 9. 2025 | 08:55
    12. 9. 2025 | 09:19
    5:01
    Predsednik ZDA Donald Trump, ki je po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka obljubil oster odziv proti »radikalni levici«, je v četrtek pozval svoje podpornike, naj se na umor odzovejo mirno, ker da je bil tudi Kirk zagovornik nenasilja. Zvezna policija FBI je razpisala 100.000 dolarjev nagrade za informacije o strelcu, objavila fotografije varnostnih kamer osumljenca in skupaj z guvernerjem Utaha Charliejem Coxom prosila javnost za sodelovanje.

    Posmrtne ostanke ubitega aktivista sta iz Utaha v Arizono z Air Force Two pospremila podpredsednik Vance in njegova soproga. FOTO: Thomas Machowicz/Reuters
    Posmrtne ostanke ubitega aktivista sta iz Utaha v Arizono z Air Force Two pospremila podpredsednik Vance in njegova soproga. FOTO: Thomas Machowicz/Reuters

    Posmrtne ostanke ustanovitelja konservativne politične organizacije Turning Point USA so v četrtek iz Utaha s predsedniškim letalom Air Force Two prepeljali v Arizono, pokojnika in družino, ki naj bi bila v času umora na kampusu univerze Utah Valley, pa je spremljal podpredsednik ZDA J. D. Vance s soprogo Usho. S pokojnikom sta si bila zelo blizu in Kirk je podprl Vancea pri kandidaturi za predsednika ZDA leta 2028. Trump je ubitega političnega zaveznika razglasil za mučenika in mu bo podelil predsedniško medaljo svobode.

    Osumljenec še na begu

    FBI je na novinarski konferenci v Utahu prikazal nejasen videoposnetek osumljenca z velike razdalje, ki se po streljanju umika s strehe ene od zgradb v kampusu in beži proti drevesom, nato se za njim izgubi vsaka sled.

    Komisar za javno varnost Utaha Beau Mason je dejal, da je strelec za seboj pustil odtise dlani, upajo pa tudi, da jim bo uspelo analizirati vzorce DNK. Guverner Utaha Cox je zagotovil, da bodo s pomočjo javnosti osumljenca ujeli, pri tem pa Američane opozoril, naj ne nasedajo dezinformacijam in propagandi na družbenih omrežjih, ki prihajajo iz Rusije in Kitajske in želijo zanetiti spore med Američani. Utah si bo prizadeval za smrtno kazen.

    Z leve proti desni: Beau Mason, guverner Utaha Spencer Cox in direktor FBI Kash Patel na tiskovni konferenci FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
    Z leve proti desni: Beau Mason, guverner Utaha Spencer Cox in direktor FBI Kash Patel na tiskovni konferenci FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

    Za guvernerjem je stal direktor zvezne policije FBI Kash Patel, ki je ukinil posebno delovno skupino za boj proti dezinformacijam iz Rusije in Kitajske, je poročala televizija MSNBC.

    Kirku so večkrat grozili

    Kirk je bil znan po provokativnih nastopih na ameriških univerzah, kjer je širil konservativna stališča o orožju, splavu, skupnosti LGBTQ, rasnih in drugih vprašanjih, zaradi česar se je po navedbah Turning Point USA soočil z več kot tisoč grožnjami s smrtjo.

    Njegovi nastopi na univerzah so pogosto privedli do nasilja, poroča televizija ABC. Leta 2023 so na univerzi UC Davis izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, lani oktobra so v Arizoni aretirali moškega, ki je grozil, da bo ubil Kirka in Donalda Trumpa mlajšega, leta 2022 so v Teksasu aretirali moškega, ki je grozil z napadom na dogodek Turning Point USA.

    Podobnih incidentov je bilo še več, zaradi groženj so se tudi nizale odpovedi Kirkovih dogodkov.

    Pridobili fotografije osumljenca za umor Kirka, FBI razpisal nagrado

    Njegov umor so obsodili demokratski in republikanski politiki, ameriški mediji pa poročajo, da je ogorčenje med konservativci precej večje kot v primerih drugih političnih napadov. Neprimerne izjave imajo posledice.

    Konservativni komentator liberalne televizije MSNBC Matthew Dowd je kot prvi izgubil službo zaradi »neprimernih in neobčutljivih komentarjev« takoj po atentatu.

    Floridski novinar je izgubil službo, ker je po atentatu republikanskega kongresnika Randyja Fina vprašal o nadzoru nad orožjem, kar se je temu zdelo žaljivo, poroča ABC. Kirk je bil brezkompromisni podpornik orožja.

    Konservativni aktivisti poskušajo identificirati uporabnike družbenih omrežij, katerih objave o Kirku so zanje žaljive, in celo State Depatment je zagrozil, da bodo zavrnili vizume za vstop v ZDA tujcem, ki bodo objavljali neprimerne vsebine.

    Floridski guverner Ron DeSantis je učiteljem v državi zagrozil s sankcijami, če bodo dajali neprimerne izjave, odpustili pa so tudi športnega novinarja v Arizoni, ki je kritiziral Kirkova stališča o orožju in Gazi.

    Ljudje se na vigiliji poklanjajo spominu na Charlieja Kirka. FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    Ljudje se na vigiliji poklanjajo spominu na Charlieja Kirka. FOTO: Melissa Majchrzak/AFP

    Podobni odzivi na izražanje mnenj se ne morejo primerjati z drugimi primeri nedavnega političnega nasilja, opozarja USA Today.

    Predsednik Trump se je na primer javno norčeval iz napada pripadnika teorij zarote na moža nekdanje predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi leta 2023. Letošnji umor nekdanje demokratske predsednice predstavniškega doma Minnesote Melisse Hortman in njenega moža Marka, ki ju je ubil desničarski skrajnež, pa je že pozabljen.

    Novice  |  Svet
    Umor Charlieja Kirka

    Konservativna Amerika žaluje za umorjenim Charliejem Kirkom

    Predsednik Trump je v znak žalovanja za svojim zaveznikom odredil zastave na pol droga, obsodbe političnega nasilja prihajajo z leve in desne.
    11. 9. 2025 | 08:14
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Novice  |  Svet
    Streljanje v Utahu

    Pridobili fotografije osumljenca za umor Kirka, FBI razpisal nagrado

    Organi pregona osumljenca še niso prijeli, so pa našli puško.
    11. 9. 2025 | 14:06
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Charlie Kirk, politični umor, ZDA, Donald Trump, preiskava

    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Nekdanji zvezdnik NBA pred največjo bitko življenja

    Jasonu Collinsu, ki je v ligi NBA igral za sedem različnih klubov in je tudi po karieri vpet v košarko, diagnosticirali možganski tumor
    12. 9. 2025 | 10:00
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Eden najdražjih nogometašev Olimpije se seli v Izrael

    Defenzivni vezist, ki se je v minulih dveh sezonah uveljavil v prvi postavi zelenih zmajev, naj bi podpisal za Maccabi iz Haife.
    Matic Rupnik 12. 9. 2025 | 09:00
    Novice  |  Svet
    Umor v ZDA

    Trump po umoru Charlieja Kirka pozval k nenasilju, storilec še na begu

    Posmrtne ostanke konservativnega aktivista so prepeljali v Arizono, FBI pa je razpisal nagrado za informacije o osumljencu.
    12. 9. 2025 | 08:55
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Vingegaard: Če ne bi bilo Pogačarja, bi zdaj zmagal že na petih grand tourih

    Danski šampion, ki te dni napada prvo zmago na dirki po Španiji, pravi, da ga rivalstvo s slovenskim zvezdnikom močno motivira
    Matic Rupnik 12. 9. 2025 | 08:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
