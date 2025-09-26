  • Delo d.o.o.
    Svet

    Trump podpisal izvršni ukaz o TikToku

    Novo ameriško podjetje, ki se bo po poročanju medijev imenovalo TikTok U.S., naj bi bilo ocenjeno na okoli 14 milijard dolarjev.
    FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    Galerija
    FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    R. I.
    26. 9. 2025 | 10:10
    26. 9. 2025 | 11:57
    4:16
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal izvršni ukaz, s katerim je naznanil načrt za prodajo ameriških operacij kitajskega TikToka ameriškim in svetovnim vlagateljem, s čimer sledi zahtevam zakona iz leta 2024. Novo ameriško podjetje, ki se bo po poročanju medijev imenovalo TikTok U.S., naj bi bilo ocenjeno na okoli 14 milijard dolarjev, je napovedal podpredsednik J. D. Vance.

    Ameriški zvezni zakon, ki zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti zahteva prodajo TikToka nekitajskemu kupcu, v nasprotnem primeru pa prepoved aplikacije v ZDA, naj bi začel veljati že dan pred Trumpovo januarsko inavguracijo, a je Trump prepoved začasno ustavil, rok za iskanje kupca pa je nazadnje prestavil junija.

    image_alt
    Ko se pogovarjata Trump in Xi Jinping, jima svet prisluškuje

    O načrtih glede družbenega omrežja tiktok se je ameriški predsednik pred tednom dni po telefonu pogovarjal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Kot je povedal, je njegov sogovornik odobril načrte.

    »Na kitajski strani je bilo nekaj odpora, toda temeljna stvar, ki smo jo želeli doseči, je bila ohraniti delovanje tiktoka in hkrati zagotoviti zaščito zasebnosti podatkov Američanov, kot to zahteva zakon,« pa je novinarjem na srečanju v Ovalni pisarni dejal Vance. V Pekingu so danes izrazili upanje, da bodo ZDA zagotovile odprto in pošteno obravnavo TikToka ter drugih kitajskih podjetij, ki vlagajo v ZDA. »Kitajska vlada spoštuje voljo podjetij in jih vabi, naj poslovna pogajanja vodijo na podlagi tržnih pravil in dosežejo rešitev, ki uravnava interese v skladu s kitajskimi zakoni in predpisi,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun.

    V Beli hiši niso pojasnili, kako so ugotovili omenjeno vrednost ameriškega podjetja, analitiki, ki jih navaja Reuters, pa menijo, da bi morala biti bistveno višja. Kitajsko matično podjetje TikToka, ByteDance, je trenutno ocenjeno na več kot 330 milijard dolarjev. TikTok sicer prispeva majhen odstotek celotnih prihodkov podjetja, a naj bi bil po mnenju analitikov tudi brez algoritma vreden od 30 do 40 milijard dolarjev.

    image_alt
    Usoda tiktoka kot napoved prihodnosti

    Čeprav podpis izvršnega dokaza kaže, da Trump napreduje pri načrtih, povezanih s TikTokom, obstaja več nerešenih vprašanj, med drugim, kako bo ameriško podjetje uporabljalo najpomembnejše sredstvo tiktoka, to je njegov algoritem za priporočila. Vsekakor pa je ameriški interes velik, navsezadnje je Trump, sprva sicer velik zagovornik prodaje ali prepovedi platforme, zasluge za pomoč pri svoji ponovni izvolitvi lani pripisal prav temu družbenemu omrežju, ki ima 170 milijonov ameriških uporabnikov. Trump ima na svojem osebnem tiktok računu 15 milijonov sledilcev. Tudi Bela hiša je prejšnji mesec odprla uradni tiktok račun.

    Vprašanje, ki vznemirja medije, je tudi, kdo bo lastnik nove družbe in kakšna bo vloga Bytedancea v njej. Po poročanju Reutersa naj bi skupina treh vlagateljev, vključno z Oraclom in zasebnim investicijskim podjetjem Silver Lake, prevzela približno 50-odstotni delež v TikToku U.S., skupina obstoječih delničarjev ByteDance pa naj bi imela približno 30-odstotnega. 

    Na slovesnosti ob podpisu izvršnega ukaza v Beli hiši je Trump sicer dejal, da bodo ameriško različico aplikacije upravljali »zelo izkušeni« vlagatelji, med njimi ustanovitelj velikana na področju računalniških storitev v oblaku Oracla Larry Ellison, tehnološki vlagatelj in prvi mož izdelovalca računalnikov Dell, Michael Dell, ter medijski magnat Rupert Murdoch.

    Po dogovoru o delovanju TikToka v ZDA naj bi enega od sedmih članov upravnega odbora nove družbe imenoval ByteDance, preostalih šest sedežev pa bodo imeli Američani.

