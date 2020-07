Trump podpisal nove sankcije proti Kitajski

Novinarska konferenca se je sprevrgla v napad na demokratskega protikandidata Bidna. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Napad na Bidna

»Umira več belcev«

Na pripombo o tem, da temnopolti Američani še vedno umirajo ob srečanjih s policijo, je Trump odgovoril, da umirajo tudi belci oziroma da umira veliko več belcev. FOTO: Jim Watson/AFP

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek podpisal zakon, ki uvaja sankcije proti Kitajski zaradi represije v Hongkongu, in izvršni ukaz o končanju trgovinskih ugodnosti ZDA za Hongkong. Novinarsko konferenco pred Belo hišo pa je nato spremenil v predvolilni nastop in poskušal demokratskega kandidata Josepha Bidna povezati s Kitajsko.Sankcije so odziv na kitajsko uvedbo zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu. »Danes sem podpisal zakon in odlok, da Kitajski odgovorim zaradi njene represije nad prebivalci Hongkonga,« je pojasnil ameriški predsednik. »Hongkong bo obravnavan kot Kitajska: nobenih posebnih privilegijev, nobene posebne gospodarske obravnave in izvoza občutljivih tehnologij,« je dejal in dodal, da se nima namena srečati s kitajskim predsednikomTrump je uvedel sankcije proti proti kitajskim uradnikom, ki z varnostnim zakonom kršijo človekove pravice prebivalcev Hongkonga, ter policijskim enotam, ki so zatirale proteste v Hongkongu. Sankcije so uvedene tudi proti bankam, ki poslujejo z njimi. Kitajska je že napovedala, da bo sprejela povračilne ukrepe.Na novinarski konferenci je tudi večkrat napadel svojega demokratskega nasprotnika in dejal, da je Biden skupaj s predsednikom Barackom Obamo dovolil Kitajski ropanje ameriških tovarn in skupnosti ter krajo dragocenih skrivnosti, kar je sam večinoma ustavil.Bidna je obtožil, da je bil vodilni zagovornik pariškega podnebnega sporazuma, ki je bil menda izjemno drag za ZDA in bi uničil ameriško predelovalno industrijo ter dovolil Kitajski nekaznovano onesnaževanje ozračja. »Še eno darilo Bidna kitajski komunistični stranki,« je dejal Trump.Demokratskega kandidata je napadal z vseh front, od podnebja, ekonomije, izobraževanja do priseljevanja in ga obtožil, da je skrajni levičar, kar je nasmejalo ameriške skrajne levičarje. Samega sebe pa je predstavil kot zelo ostrega do Kitajske, ki jo je sicer zaradi trgovinskega dogovora na začetku izbruha pandemije koronavirusa v ZDA hvalil.Na novinarski konferenci, ki je izzvenela kot predvolilni nastop, je Trump odgovarjal na številna druga vprašanja, med drugim o policijskem nasilju nad temnopoltimi v ZDA ter branil zastavo uporne konfederacije, ki je sprožila državljansko vojno v 19. stoletju in izgubila proti ZDA.Na vprašanje o tem, da temnopolti Američani še vedno umirajo ob srečanjih s policijo, je Trump odgovoril, da umirajo tudi belci oziroma da umira veliko več belcev.Izobešanje konfederacijske zastave po ZDA je označil za svobodo govora, čeprav je že leta 2015 trdil, da takšne zastave sodijo le še v muzej. Na vprašanje, ali razume, da je zastava za temnopolte boleč simbol suženjstva, je Trump odgovoril, da jo imajo nekateri radi in tisti, ki jo imajo radi, je ne povezujejo s suženjstvom.