Trump podpisal zakon o človekovih pravicah in demokraciji v Hongkongu

REUTERS Predsednika Donald Trump in Đi Džinping junija v Osaki, Foto Kevin Lamarque Reuters

Washington – Ameriški predsednikje kljub prejšnjim pomislekom podpisal obsodbo kitajskega delovanja v Hongkongu. Ameriški kongres je sredi oktobra sprejel zakon o človekovih pravicah in demokraciji v velemestu s podporo visoki stopnji avtonomije, človekovim pravicam ter svoboščinam za njegove prebivalce.Tako demokratski kot republikanski kongresniki podpirajo demokratične težnje Hongkonga ter kitajsko vlado pozivajo k spoštovanju posebnega statusa nekdanje britanske kolonije. Več kot sedemmilijonsko velemesto po zakonodaji, ki bi lahko prinesla kazenske pregone njegovih prebivalcev na Kitajskem, pretresajo ogorčene demonstracije. Nova ameriška zakonodaja od State Departmenta zahteva vsakoletno poročilo o kitajskem odnosu do avtonomije Hongkonga ter prepoveduje upoštevanje politično motiviranih aretacij in zapiranj pri obravnavanju viz tamkajšnjih prebivalcev za vstop v ZDA. Ameriškemu predsedniku omogoča finančne in druge sankcije proti osebam, ki bi kršile ta določila.Donald Trump je okleval pred podpisom kongresne zakonodaje v strahu, da bo otežila trgovinska pogajanja s Kitajsko, na koncu pa je »iz spoštovanja do kitajskega predsednika, Kitajske in prebivalcev Hongkonga« vendarle izvekel predsedniško pero. Upa, da bosta Kitajska in Hongkong znala prijateljsko poravnati razlike ter s tem omogočila dolgoročni mir in blaginjo za vse. Kitajska je kongresni zakon že prej obsodila kot vmešavanje v njihove notranje zadeve in v primeru sprejema napovedala povračilne ukrepe.