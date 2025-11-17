Trump podprl objavo Epsteinovih dosjejev

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo pozval republikance, naj na ta teden predvidenem glasovanju v predstavniškem domu kongresa podprejo objavo dosjejev, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom. Gre za spremembo stališča predsednika ZDA, ki je glede afere pod vse večjim pritiskom tudi med republikanci.

»Republikanci v predstavniškem domu bi morali glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev, saj nimamo ničesar skrivati,« je Trump v nedeljo zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju in obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Podporniki ukrepa naj bi že sedaj imeli dovolj glasov za uspeh pobude, ni pa jasno, ali bi bila ta lahko sprejeta tudi v senatu.

Trump, ki doslej ni bil naklonjen objavi, je stališče spremenil, potem ko so demokrati in republikanci iz kongresnega odbora za nadzor in vladne reforme nedavno objavili več kot 20.000 dokumentov iz Epsteinove zapuščine. Med njimi je bilo tudi dopisovanje med Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki omenja Trumpa.

Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s s številnimi vplivnimi predstavniki, vključno s Trumpom, ki zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.

Vprašanje je povzročilo delitve tudi med Trumpu sicer zvestimi republikanci, celo nekaterimi najtesnejšimi zavezniki znotraj gibanja Maga. FOTO: Saul Loeb/Afp

Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj, pa je objavi nasprotoval. Nekateri kritiki so mu zato očitali, da nekaj skriva, čeprav doslej še ni bilo nobenega dokaza ali namiga, da bi Trump kakorkoli sodeloval pri spolnih zlorabah z Epsteinom.

Vprašanje je povzročilo delitve tudi med Trumpu sicer zvestimi republikanci, celo nekaterimi najtesnejšimi zavezniki znotraj gibanja Maga. Trump je denimo zaradi tega minuli konec tedna članici predstavniškega doma Marjorie Taylor Greene umaknil podporo za ponovno izvolitev na vmesnih volitvah prihodnje leto.

»Nekatere člane republikanske stranke izrabljajo in tega ne smemo dovoliti,« je v nedeljo glede republikanskih kongresnikov, ki so se pridružili pozivu demokratov k objavi dosjejev, zapisal Trump.

Po nedavni kongresni objavi dokumentov je sicer Trump od pristojnih oblasti zahteval preiskavo povezav med Epsteinom in nekdanjim demokratskim predsednikom Billom Clintonom ter več drugimi demokrati.

V nedeljo je znova poskusil obrniti pozornost na Clintona. »Pravosodno ministrstvo je že pregledalo več deset tisoč strani o Epsteinu in preučuje tudi različne demokratske operativce (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, itd.) in njihov odnos z Epsteinom, in odbor predstavniškega doma za nadzor ima lahko vse, do česar so zakonsko upravičeni, VSEENO MI JE,« je med drugim zapisal.