Trump podžiga ozemeljski revizionizem

Ameriški predsednik Donald Trump je spet objavil zemljevid, na katerem ameriška zastava pokriva ne le Združene države Amerike, ampak tudi številne druge, na primer Kanado, Kubo, Grenlandijo in Mehiko. Sporočilo je jasno: v svetu, kjer moč pomeni pravico in kjer geopolitična moč brezobzirno krši skupna pravila, je ozemeljski revizionizem spet na dnevnem redu. ZDA, ki so bile nekoč varuhinje ozemeljske celovitosti, so postale sila, ki nasprotuje statusu quo in aktivno ruši enega od stebrov povojnega svetovnega reda: vero v nedotakljivost mednarodnih meja. Trump je še posebno obseden z Grenlandijo, avtonomnim ozemljem Danske, članice Nata, in vztraja (brez dokazov), da če je ne prevzamejo ZDA, bosta to storili Kitajska ali Rusija. Z grožnjami je šel celo tako daleč, da je vzbudil strah pred ...