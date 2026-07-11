Trump pokazal rdeči karton svetu, kdo ga bo ustavil?

»Rdeči karton je včasih najboljši joker za tvoj prihod na rdečo preprogo,« je nekje zapisal PS Jagadeesh Kumar, znanstvenik, ki ga pogosto predstavljajo kot »očeta multidisciplinarnega raziskovanja« in neredko imenujejo »kralja filozofije«, k temu pa dodajo še poklice inženirja, glasbenika, administratorja in družbenega ter izobraževalnega reformatorja. Tema tega tedna je pravzaprav rdeči karton, kakor koli že ste ga razumeli, interpretirali, ga doživeli in ob njem zardeli od sramu, frustracije, ambicije ali razburjenja. Rdeči karton je dobila cela vrsta igralcev, čeprav ga je dobil samo en nogometaš, a prav za nobenega od njih ni bil joker, ki bi jim na široko odprl pot do slave, pač pa se je spremenil v simbol razpada globalnega okostja takšnih ali drugačnih predpisov in načel. Na ...