Trump pomilostil arhitekte poskusa razveljavitve volitev, tudi Giulianija

Ameriški predsednik Donald Trump je pomilostil svojega nekdanjega osebnega odvetnika Rudyja Giulianija, nekdanjega vodjo kabineta Marka Meadowsa in več deset drugih zaveznikov, obtoženih sodelovanja v poskusih razveljavitve predsedniških volitev leta 2020. Novico je na družbenih omrežjih objavil odvetnik za pomilostitve pri pravosodnem ministrstvu Ed Martin.

Martin je objavil podpisan razglas o »polni, popolni in brezpogojni« pomilostitvi. Na seznamu so poleg Giulianija in Meadowsa tudi konservativni odvetniki, ki so veljali za arhitekte pravne strategije za razveljavitev volitev, kot so Sidney Powell, John Eastman in Kenneth Chesebro, ter dolgoletni Trumpov svetovalec Boris Epshteyn.

»Noben pripadnik Mage ni pozabljen,« je Martin zapisal na omrežju X, preden je delil dokument.

Simbolično dejanje brez vpliva na državne postopke

Pomilostitve so večinoma simbolične. Predsedniška pooblastila za pomilostitev veljajo izključno za zvezne zločine, nihče od imenovanih zaveznikov pa v zveznih primerih, povezanih z volitvami 2020, (še) ni bil obtožen.

Mnogi posamezniki s seznama, vključno z Giulianijem, Meadowsom, Powellovo in Chesebrom, se še naprej soočajo z resnimi pravnimi težavami in obtožbami na državni ravni, predvsem v Georgii, Arizoni, Wisconsinu in Nevadi, kjer predsedniška pomilostitev nima nobene moči.

Rudy Giuliani se še naprej sooča z resnimi pravnimi težavami. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Kljub temu poteza poudarja Trumpova prizadevanja za »pisanje nove zgodovine« o volitvah, ki jih je izgubil proti demokratu Joeju Bidnu.

Kdo je še bil pomiloščen?

Razglas o pomilostitvi vključuje tudi desetine republikanskih aktivistov, ki so v ključnih nihajočih državah delovali kot tako imenovani »lažni elektorji«. Ti posamezniki so podpisali lažna potrdila, v katerih so trdili, da so zakoniti elektorji, čeprav je v teh državah zmagal Biden.

Med pomiloščenimi so tudi vidni republikanci, kot so nekdanji predsedniki stranke v Georgii (David Shafer), Arizoni (Kelli Ward) in Nevadi (Michael McDonald), ki so vsi obtoženi na državni ravni zaradi svojih vlog v volilni shemi.

Na seznamu so tudi konservativni odvetniki, kot so Sidney Powell (na fotografiji levo), John Eastman in Kenneth Chesebro. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Zanimivo je, da seznam vključuje tudi posameznike, kot sta Jenna Ellis in Kenneth Chesebro, ki sta v primeru v Georgii že priznala krivdo in sodelovala s tožilci v več državah.

Pomilostitev ne velja za Trumpa

Čeprav je Trump v preteklosti trdil, da ima pravico pomilostiti samega sebe – kar je sicer pravno še nepreizkušena teorija – ta dokument zanj ne velja. Razglas, ki ga je objavil Martin, eksplicitno navaja, da pomilostitev »ne velja za predsednika Združenih držav«.

Dokument, ki ga je objavil Ed Martin, sicer ni datiran, zato ni jasno, kdaj ga je Trump podpisal.

Trump je pomilostil tudi nekdanjega vodjo kabineta Marka Meadowsa. FOTO: Alexander Drago/Reuters

V razglasu so prizadevanja za pregon tistih, ki so Trumpu pomagali pri poskusih obstanka na oblasti, opisana kot »huda nacionalna krivica, storjena ameriškemu ljudstvu«, pomilostitvev.