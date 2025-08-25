  • Delo d.o.o.
    Svet

    Trump ponovno zaostruje vojno z mediji – dvema bi odvzel licenco

    Trump je znova zaostril svojo retoriko in pozval k odvzemu licenc TV mrežama ABC in NBC, ki ju obtožuje pristranskega poročanja v korist demokratov.
    Ameriški predsednik Donald Trump nadaljuje svoj dolgotrajni spor z mediji. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump nadaljuje svoj dolgotrajni spor z mediji. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Ž. U.
    25. 8. 2025 | 19:40
    25. 8. 2025 | 19:40
    5:05
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je znova zanetil ogenj v svojem dolgotrajnem sporu z mediji.

    S serijo zapisov na družbenem omrežju truth social je televizijski mreži ABC in NBC označil za »dve najslabših in najbolj pristranskih mrež v zgodovini« ter javno pozval Zvezno komisijo za komunikacije (FCC), naj jima odvzame licenci za oddajanje.

    Kot poroča revija Newsweek, ta poteza predstavlja nadaljevanje in zaostrovanje napetega odnosa z mediji, ki zaznamuje tako njegov prvi kot tudi drugi mandat v Beli hiši.

    Predsednik je Zvezno komisijo za komunikacije (FCC) javno pozval, naj mrežama ABC in NBC odvzame licenci za oddajanje. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Predsednik je Zvezno komisijo za komunikacije (FCC) javno pozval, naj mrežama ABC in NBC odvzame licenci za oddajanje. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Očitek o »97 odstotkih slabih zgodb«

    V svoji objavi je Trump zatrdil, da mu kljub »zelo visoki priljubljenosti in, po mnenju mnogih, enim najboljših 8 mesecev v zgodovini predsedovanja«, omenjeni mreži namenjata »97 odstotkov slabih zgodb«.

    Čeprav ni jasno, od kod predsedniku ta številka, Fox News poroča, da je konservativna medijska nadzorna skupina Media Research Center (MRC) v študiji ugotovila, da je bilo poročanje o prvih 100 dneh njegovega mandata »92-odstotno negativno«.

    »ČE JE TAKO,« je zapisal zanj značilno z velikimi tiskanimi črkami, »sta preprosto podaljšana roka demokratske stranke in bi jima morali, po mnenju mnogih, odvzeti licenci s strani FCC«. Dodal je, da bi takšno potezo »popolnoma podprl, ker sta tako pristranski in neresnični, dejanska grožnja naši demokraciji!!!«.

    image_alt
    FBI preiskal dom nekdanjega Trumpovega svetovalca

    V nadaljevanju je, kot navaja spletni portal Deadline, predlagal še, da bi morali mreži plačevati »milijone dolarjev na leto za licenčnine«, ker imata »privilegij uporabljati najdragocenejše frekvence kjerkoli in kadarkoli«.

    Trump je na družbenem omrežju truth social televizijski mreži ABC in NBC označil za »dve najslabših in najbolj pristranskih mrež v zgodovini«. FOTO: Saul Loeb/AFP
    Trump je na družbenem omrežju truth social televizijski mreži ABC in NBC označil za »dve najslabših in najbolj pristranskih mrež v zgodovini«. FOTO: Saul Loeb/AFP

    Svoj napad je sklenil z izjavo, da »pokvarjeno 'novinarstvo' ne bi smelo biti nagrajeno, ampak bi ga bilo treba ukiniti«.

    Pravni okvir in politični odmevi

    Kljub ostrim predsednikovim besedam je odvzem licenc na podlagi vsebine poročanja v Združenih državah Amerike pravno skorajda neizvedljiv. Kot pojasnjuje Deadline, FCC podeljuje licence posameznim lokalnim postajam in ne nacionalnim mrežam kot celoti.

    Poleg tega agenciji zakon prepoveduje cenzuro in poseganje v svobodo tiska, ki jo varuje prvi amandma k ameriški ustavi. Na spletni strani FCC, kot navaja Deadline, piše, da je »agenciji z zakonom prepovedano sodelovati pri cenzuri ali kršiti pravice tiska iz prvega amandmaja«.

    Po Trumpovem mnenju medijski hiši predstavljata »dejansko grožnjo ameriški demokraciji«. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Po Trumpovem mnenju medijski hiši predstavljata »dejansko grožnjo ameriški demokraciji«. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

    Na to je opozoril že Ajit Pai, ki ga je Trump v svojem prvem mandatu imenoval za predsednika FCC. Pai je takrat, po navedbah portala Deadline, dejal, da agencija »po zakonu nima pooblastil za odvzem licence radiodifuzni postaji na podlagi vsebine določene novice«.

    image_alt
    Moskva je s predsednikom ZDA zadovoljna

    Tudi tako imenovana doktrina pravičnosti (Fairness Doctrine), ki je od izdajateljev televizijskih programov zahtevala uravnoteženo predstavitev različnih stališč, je bila opuščena že leta 1987.

    Vseeno pa Trumpovi napadi niso brez političnega odmeva. Brendan Carr, ki ga je Trump imenoval za trenutnega predsednika FCC, je po poročanju portala Deadline že večkrat izrazil kritiko do domnevne medijske pristranskosti.

    Na spletni strani FCC piše, da je »agenciji z zakonom prepovedano sodelovati pri cenzuri ali kršiti pravice tiska iz prvega amandmaja«. Na to je opozoril že Ajit Pai, ki ga je Trump v prvem mandatu imenoval za predsednika FCC.  FOTO: Reuters
    Na spletni strani FCC piše, da je »agenciji z zakonom prepovedano sodelovati pri cenzuri ali kršiti pravice tiska iz prvega amandmaja«. Na to je opozoril že Ajit Pai, ki ga je Trump v prvem mandatu imenoval za predsednika FCC.  FOTO: Reuters

    Ob odobritvi združitve podjetij Skydance in Paramount je Carr pohvalil zaveze novega podjetja, da bo njihov »program utelešal raznolikost stališč s celotnega političnega in ideološkega spektra«.

    Dolgotrajna vojna z »lažnimi novicami«

    Trumpov odnos z mediji je bil napet že od samega začetka njegove politične poti. Kot poroča Newsweek, je že kmalu po prevzemu prvega mandata uvedel spremembe, ki so omejile dostop novinarjev do Bele hiše, in pogosto uporabljal izraz »lažne novice« za diskreditacijo njemu nenaklonjenega poročanja.

    image_alt
    Nekdanji direktor Cie: Putin ne bo privolil v mir, če ne bo dobil novih ozemelj

    Združenje dopisnikov Bele hiše se je na te poteze odzvalo z jasno izjavo, ki jo navaja Newsweek: »V svobodni državi voditelji ne smejo imeti možnosti, da si sami izbirajo novinarje.«

    Trumpove trditve o »zelo visoki priljubljenosti« ne potrjujejo javnomnenjske raziskave. Anketa, ki sta jo prejšnji teden objavila Reuters in Ipsos, kaže, da ima predsednik 40-odstotno podporo, medtem ko mu nasprotuje 54 odstotkov vprašanih.

    Trumpov napet odnos z mediji zaznamuje tako njegov prvi kot tudi drugi mandat v Beli hiši. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Trumpov napet odnos z mediji zaznamuje tako njegov prvi kot tudi drugi mandat v Beli hiši. FOTO: Mandel Ngan/AFP

    image_alt
    Vir za CNN: Ko Melania Trump govori, jo poslušajo, mnogi ju podcenjujejo

    Glede na bližajoče se vmesne volitve leta 2026 se zdi, da se bo napet odnos med Trumpom in mediji le še stopnjeval, so prepričani ameriški mediji.

