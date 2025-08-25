Trump ponovno zaostruje vojno z mediji – dvema bi odvzel licenco

Ameriški predsednik Donald Trump je znova zanetil ogenj v svojem dolgotrajnem sporu z mediji.

S serijo zapisov na družbenem omrežju truth social je televizijski mreži ABC in NBC označil za »dve najslabših in najbolj pristranskih mrež v zgodovini« ter javno pozval Zvezno komisijo za komunikacije (FCC), naj jima odvzame licenci za oddajanje.

Kot poroča revija Newsweek, ta poteza predstavlja nadaljevanje in zaostrovanje napetega odnosa z mediji, ki zaznamuje tako njegov prvi kot tudi drugi mandat v Beli hiši.

Predsednik je Zvezno komisijo za komunikacije (FCC) javno pozval, naj mrežama ABC in NBC odvzame licenci za oddajanje. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Očitek o »97 odstotkih slabih zgodb«

V svoji objavi je Trump zatrdil, da mu kljub »zelo visoki priljubljenosti in, po mnenju mnogih, enim najboljših 8 mesecev v zgodovini predsedovanja«, omenjeni mreži namenjata »97 odstotkov slabih zgodb«.

Čeprav ni jasno, od kod predsedniku ta številka, Fox News poroča, da je konservativna medijska nadzorna skupina Media Research Center (MRC) v študiji ugotovila, da je bilo poročanje o prvih 100 dneh njegovega mandata »92-odstotno negativno«.

»ČE JE TAKO,« je zapisal zanj značilno z velikimi tiskanimi črkami, »sta preprosto podaljšana roka demokratske stranke in bi jima morali, po mnenju mnogih, odvzeti licenci s strani FCC«. Dodal je, da bi takšno potezo »popolnoma podprl, ker sta tako pristranski in neresnični, dejanska grožnja naši demokraciji!!!«.

V nadaljevanju je, kot navaja spletni portal Deadline, predlagal še, da bi morali mreži plačevati »milijone dolarjev na leto za licenčnine«, ker imata »privilegij uporabljati najdragocenejše frekvence kjerkoli in kadarkoli«.

Trump je na družbenem omrežju truth social televizijski mreži ABC in NBC označil za »dve najslabših in najbolj pristranskih mrež v zgodovini«. FOTO: Saul Loeb/AFP

Svoj napad je sklenil z izjavo, da »pokvarjeno 'novinarstvo' ne bi smelo biti nagrajeno, ampak bi ga bilo treba ukiniti«.

Pravni okvir in politični odmevi

Kljub ostrim predsednikovim besedam je odvzem licenc na podlagi vsebine poročanja v Združenih državah Amerike pravno skorajda neizvedljiv. Kot pojasnjuje Deadline, FCC podeljuje licence posameznim lokalnim postajam in ne nacionalnim mrežam kot celoti.

Poleg tega agenciji zakon prepoveduje cenzuro in poseganje v svobodo tiska, ki jo varuje prvi amandma k ameriški ustavi. Na spletni strani FCC, kot navaja Deadline, piše, da je »agenciji z zakonom prepovedano sodelovati pri cenzuri ali kršiti pravice tiska iz prvega amandmaja«.

Po Trumpovem mnenju medijski hiši predstavljata »dejansko grožnjo ameriški demokraciji«. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Na to je opozoril že Ajit Pai, ki ga je Trump v svojem prvem mandatu imenoval za predsednika FCC. Pai je takrat, po navedbah portala Deadline, dejal, da agencija »po zakonu nima pooblastil za odvzem licence radiodifuzni postaji na podlagi vsebine določene novice«.

Tudi tako imenovana doktrina pravičnosti (Fairness Doctrine), ki je od izdajateljev televizijskih programov zahtevala uravnoteženo predstavitev različnih stališč, je bila opuščena že leta 1987.

Vseeno pa Trumpovi napadi niso brez političnega odmeva. Brendan Carr, ki ga je Trump imenoval za trenutnega predsednika FCC, je po poročanju portala Deadline že večkrat izrazil kritiko do domnevne medijske pristranskosti.

Na spletni strani FCC piše, da je »agenciji z zakonom prepovedano sodelovati pri cenzuri ali kršiti pravice tiska iz prvega amandmaja«. Na to je opozoril že Ajit Pai, ki ga je Trump v prvem mandatu imenoval za predsednika FCC. FOTO: Reuters

Ob odobritvi združitve podjetij Skydance in Paramount je Carr pohvalil zaveze novega podjetja, da bo njihov »program utelešal raznolikost stališč s celotnega političnega in ideološkega spektra«.

Dolgotrajna vojna z »lažnimi novicami«

Trumpov odnos z mediji je bil napet že od samega začetka njegove politične poti. Kot poroča Newsweek, je že kmalu po prevzemu prvega mandata uvedel spremembe, ki so omejile dostop novinarjev do Bele hiše, in pogosto uporabljal izraz »lažne novice« za diskreditacijo njemu nenaklonjenega poročanja.

Združenje dopisnikov Bele hiše se je na te poteze odzvalo z jasno izjavo, ki jo navaja Newsweek: »V svobodni državi voditelji ne smejo imeti možnosti, da si sami izbirajo novinarje.«

Trumpove trditve o »zelo visoki priljubljenosti« ne potrjujejo javnomnenjske raziskave. Anketa, ki sta jo prejšnji teden objavila Reuters in Ipsos, kaže, da ima predsednik 40-odstotno podporo, medtem ko mu nasprotuje 54 odstotkov vprašanih.

Trumpov napet odnos z mediji zaznamuje tako njegov prvi kot tudi drugi mandat v Beli hiši. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Glede na bližajoče se vmesne volitve leta 2026 se zdi, da se bo napet odnos med Trumpom in mediji le še stopnjeval, so prepričani ameriški mediji.