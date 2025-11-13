Trump pošilja letalonosilko, Maduro gverilce

V vodah Karibskega morja pred venezuelsko obalo narašča vojna napetost. Ameriški predsed­nik Donald Trump je vsem dosedanjim rušilcem, podmornici, letalom in vojski, nameščeni na območju Karibov, dodal največjo­ letalonosilko na svetu Gerald Ford. Venezuela, ki je te poteze­ ocenila za napoved napada in vojaškega udara na svojih tleh, je odgovorila z doslej največjimi vojaškimi manevri, v katerih sodeluje 200.000 vojakov.

V Venezueli so prepričani, da je celotna ameriška ofenziva na Karibih, kakršne v Latinski Ameriki ne pomnijo, namenjena izvedbi državnega udara, zamenjavi predsednika Madura in uvedbi novega režima, ki bi ga verjetno zaupali letošnji dobitnici Nobelove nagrade za mir, voditeljici venezuelske opozicije Maríi Corini Machado. V Washingtonu so take trditve zanikali, zagotavljajo, da gre zgolj za obračun s preprodajalci mamil, ki preplavljajo ZDA. Predsednik Trump je vendarle pred dnevi napovedal, da so Nicolásu Maduru dnevi šteti.