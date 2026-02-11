Trump pošilja vojsko v Nigerijo

ZDA bodo v Nigerijo napotile 200 vojakov, ki bodo urili nigerijsko vojsko v boju proti džihadistom, so v torek sporočili vojaški predstavniki obeh držav. Washington sicer že več mesecev izvaja diplomatski pritisk na Abujo zaradi nasilja, ki ga ameriški predsednik Donald Trump označuje za genocid in pregon kristjanov.

Predstavniki nigerijske vlade in večina neodvisnih analitikov takšno opredelitev zavračajo in poudarjajo, da so tarče napadov islamskih skrajnežev Boko Harama in Islamske države tako muslimanski kot krščanski civilisti. Trumpov svetovalec za arabske in afriške zadeve Massad Boulos pa je lani dejal, da džihadisti v napadih »ubijejo več muslimanov kot kristjanov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub temu državi krepita vojaško sodelovanje. Na afriškem poveljstvu ameriške vojske so za AFP v torek potrdili poročanje ameriškega dnevnika Wall Street Journal, da bo 200 ameriških vojakov v Nigeriji dopolnilo majhno ameriško enoto, ki je že v tej zahodnoafriški državi. Vojaki bodo po poročanju časnika prispeli v prihodnjih tednih, nigerijskim vojakom pa bodo zagotavljali usposabljanje in tehnično vodenje. Med drugim jim bodo pomagali pri usklajevanju operacij, ki vključujejo zračne napade in kopenske enote.

Tudi tiskovni predstavnik poveljstva nigerijske vojske, generalmajor Samaila Uba, je za AFP potrdil, da bodo omenjeni ameriški vojaki nigerijske urili in jim nudili tehnično podporo, ne bodo pa sodelovali v bojih.

V okviru prve skupne operacije z nigerijskimi silami so ameriška letala decembra lani obstreljevala domnevne položaje Islamske države v severovzhodni zvezni državi Sokoto. Ameriška vojska pa bo po napovedih v prihodnje zagotavljala obveščevalne podatke za nigerijske zračne napade in si prizadevala za pospešitev nakupa orožja.

Oblasti te najbolj poseljene afriške države se od leta 2009 predvsem na severovzhodu borijo proti džihadistom. V prostranih podeželskih območjih na severozahodu in v osrednjem delu države pa se spopadajo z močno oboroženimi skupinami, ki so v zadnjih letih okrepile napade.