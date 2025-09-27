  • Delo d.o.o.
    Svet

    Donald Trump pošilja vojsko v Portland

    Portland v Oregonu je Trump označil za vojno razdejano mesto, kjer delujejo plačani teroristi.
    Voditelji zveznih in lokalnih oblasti so prebivalce pozvali k miru, medtem ko so številni protesti ob ICE objektu poleti potekali mirno, nekateri pa so zahtevali uporabo solzivca in začasno zapiranje objekta. FOTO: Reuters
    Voditelji zveznih in lokalnih oblasti so prebivalce pozvali k miru, medtem ko so številni protesti ob ICE objektu poleti potekali mirno, nekateri pa so zahtevali uporabo solzivca in začasno zapiranje objekta. FOTO: Reuters
    R. I., STA
    27. 9. 2025 | 18:54
    27. 9. 2025 | 19:00
    2:22
    Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je ukazal ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj napoti ameriške vojake v Portland v zvezni državi Oregon. Dodal je, da jim daje »pooblastila za uporabo maksimalne sile«, če bo to potrebno.

    »Na zahtevo ministrice za notranjo varnost Kristi Noem naročam ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj zagotovi vse potrebne enote za zaščito od vojne razdejanega Portlanda in vseh naših objektov zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so oblegani zaradi napadov Antife in drugih domačih teroristov,« je zapisal Trump.

    Trump je pred tem že označil Antifo – skupke levih aktivistov in anarhistov – kot »glavno teroristično organizacijo« in trdil, da v Portlandu delujejo plačani teroristi, čeprav za to ni dokazov, navaja CNN.

    Agenti ICE stojijo na straži med protestom proti priseljenski politiki administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa pred objektom za pridržanje ICE v Portlandu. FOTO: John Rudoff/Reuters
    Agenti ICE stojijo na straži med protestom proti priseljenski politiki administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa pred objektom za pridržanje ICE v Portlandu. FOTO: John Rudoff/Reuters

    V Portlandu že več mesecev potekajo protesti pred enim od centrov za pridržanje agencije Ice zaradi jeze nad ravnanjem Trumpove vlade, ki je poostrila postopke proti priseljencem brez dokumentov. Mesto je bilo tudi prizorišče obsežnih protestov in spopadov med Trumpovim prvim mandatom po smrti Georgea Floyda, ki ga je maja 2020 ubila policija.

    Podrobnosti glede napovedanih ukrepov predsednika ZDA sicer niso povsem jasne - vključno s tem, na kakšno pravno podlago se bo skliceval pri pooblastilih, da vojska v Oregonu uporabi maksimalno silo, navaja portal Politico.

    Zvezni zakon iz leta 1878 predsedniku namreč na splošno prepoveduje uporabo zveznih vojaških sil za izvrševanje zakonov v ZDA.

    Bela hiša in ministrstvo za obrambo se za zdaj nista odzvala na prošnje za komentar, dodaja Politico.

    Morebitna napotitev vojske v Portland bi sledila podobnim potezam predsednika ZDA, ki je v zadnjih mesecih mobiliziral vojsko proti volji lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov v Los Angelesu in prestolnici Washington.

    Donald Trump

