Trump poskuša ostati v igri

Trump svari pred visokimi davki in drugimi programi svojega demokratskega nasprotnika Joeja Bidna. FOTO: Roberto Schmidt/AFP



Učinek na volitve

Petnajstletna hčerka predsednikovo svetovalko v odstopu Kellyanne Conway obtožuje, da je okužila tudi njo. FOTO: Eric Baradat/AFP

Washington – Nasprotnikiso upali, da ga bo covid-19 izučil, a je oboleli ameriški predsednik nadaljeval v svojem slogu. Čeprav prejema zdravila, ki so namenjena najbolj ogroženim, je pred koncem Delove redakcije tvitnil, da zapušča bolnišnico, da se počuti zelo dobro, in dodal, »ne bojte se covida-19«.Steroid deksametazon, ki so ga zdravniki dodali drugim zdravilom, po dosedanjih izkušnjah pomaga le hudim bolnikom, drugim naj bi celo škodil. Nekateri zato že govorijo o VIP-sindromu, ki pomembneže navaja k prepričevanju o zdravljenju po lastni presoji. Ameriški predsednik pa je presodil, da se ne more zapreti v sobo, ter poudaril velik napredek pri zmanjšanju smrtnosti covida-19. V takšnem razpoloženju je iz bolnišnice tvitnil predvolilni program kot uvod v »operacijo Maga« za povečanje ameriške veličine, ki so jo napovedali njegovi sodelavci.Američane je z velikimi črkami pozval na volitve, če hočejo borzne rekorde in s tem povečanje svojih pokojninskih vlaganj 401k, če se hočejo izogniti največjemu višanju davkov v zgodovini ZDA, ki ga je pripisali demokratskemu izzivalcu, ter če hočejo z njim ohraniti nizke davke, drugi amandma s pravico do nošnje orožja, najmočnejšo vojsko na svetu, zakon in red, versko svobodo, vesoljske sile, množično zmanjšanje regulacij, zavzemanje za življenje, boljše in cenejše zdravstveno zavarovanje z zaščito predhodnih obolenj, boj s »skorumpiranimi lažnimi mediji« ter zagotovitev miru z močjo in s tem povezano vrnitev vojakov domov.Republikanski predsednik je iz bolnišnične suite vodil tudi posvetovanje o nacionalni varnosti s podpredsednikomin drugimi, da bi ugotovili, ali poskušajo tuje sile izkoristiti njegovo bolezen. Razvpiti kovček s šiframi za upravljanje jedrskega arzenala ZDA je tudi zdaj ves čas z njim. Ni še jasno, ali se bo virus pokoril Trumpovi drži močnega voditelja, javnost pa bo presojala tudi zdravstveno stanje številnih drugih okuženih iz njegove bližine. S pozitivnim testom tiskovne prestavniceje zdaj poleg prve damev karanteni več kot deset ljudi, svetovalka v odstopunaj bi okužila celo svojo uporniško petnajstletno hčer.Demokrati si bodo zdaj še bolj prizadevali za preprečitev potrditve konservativne nominiranke za vrhovno sodišče, kar Trump vidi kot krono prvega mandata. Politični nasprotniki upajo, da bodo volivci predsednika vendarle prepoznali za neodgovornega sejalca bolezni, ne upajo pa si dati roke v ogenj, da bo tako. Ameriška predvolilna kriminalka se nadaljuje.