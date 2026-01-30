Trump posvaril London, da je sodelovanje s Kitajsko lahko zelo nevarno

Sodelovanje s Kitajsko je lahko zelo nevarno za Veliko Britanijo, je v četrtek izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podobno svarilo o sodelovanju s Kitajsko je namenil tudi Kanadi.

Na novinarsko vprašanje, kaj meni o sodelovanju med Veliko Britanijo in Kitajsko, je Trump odgovoril, da je to za London »zelo nevarno«. »Mislim, da je za Kanado še nevarnejše, da se zaplete v posle s Kitajsko. Kanadi ne gre dobro. Gre ji zelo slabo in Kitajske ne moreš obravnavati kot rešitev,« je dodal.

Izjave Trumpa sledijo srečanju britanskega premiera Keira Starmerja in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Voditelja sta se v četrtek v Pekingu zavzela za krepitev odnosov med državama, da bi se tako lahko soočili s trenutnimi geopolitičnimi izzivi. Predstavniki obeh držav so prav tako sklenili več dogovorov o sodelovanju.

Trump je v soboto celo zagrozil Kanadi, da bo uvedel stoodstotne carine na vse kanadsko blago, če bo sklenila trgovinski sporazum s Kitajsko. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu dejal, da v najnovejših grožnjah Trumpa s carinami vidi predvsem taktiko pred letošnjim pregledom severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini (USMCA).

Trump upa, da vojaško posredovanje v Iranu ne bo potrebno

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek izrazil upanje, da ameriškim silam ne bo treba izvesti operacije proti Iranu. Dodal je, da namerava nadaljevati pogovore s Teheranom o morebitnem jedrskem sporazumu. »V svojem prvem mandatu sem okrepil vojsko, zdaj pa imamo skupino, ki se odpravlja v Iran, in upam, da nam je ne bo treba uporabiti,« je novinarjem povedal Trump.

Podobno svarilo o sodelovanju s Kitajsko je namenil tudi Kanadi. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Na vprašanje, ali načrtuje pogovore z iranskimi oblastmi, je še dodal: »Imel sem jih in jih načrtujem. Da, imamo veliko zelo velikih, zelo močnih ladij, ki plujejo proti Iranu, in bilo bi odlično, če jih ne bi bilo treba uporabiti.«

Napeti odnosi med Washingtonom in Teheranom so se dodatno zaostrili po nedavnih protestih v Iranu, ki so jih oblasti krvavo zatrle. Trump je namreč že sredi meseca zagrozil z vojaškim posredovanjem, če se bo nasilje nad protestniki nadaljevalo. Hkrati je pred dnevi v regijo napotil floto vojaških ladij.

Iran je medtem odgovoril z grožnjo z napadom na ameriške vojake v regiji, vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej je tudi zagrozil z napadom na Izrael. Iranski general Mohamad Akraminia pa je v četrtek dejal, da bo odziv Teherana na kakršno koli agresivno dejanje ZDA odločen.