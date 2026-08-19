Trump potiska Islandijo proti Bruslju

Ali naj Islandija ponovno začne­ pristopna pogajanja z Evropsko­ unijo, je vprašanje, na katero bodo islandski volivci odgovorili­ na referendumu prihodnjo soboto.­ Obuditev pridružitvenega procesa z Reykjavikom ima zaradi tekmovanja velesil­ za vpliv na arktičnem območju­ za Evropo tako geopolitični­ kot varnostni pomen.

»Islandija je že danes tesna evropska partnerica in zaveznica v okviru Nata. Članstvo v EU bi te vezi še poglobilo in povečalo evropsko prisotnost v severnem Atlantiku,« je geopolitično razsežnost referenduma v nordijski državi z okoli 400.000 prebivalci za Delo opisala evropska komisarka za širitev Marta Kos.