Trump potiska Islandijo proti Bruslju

Ali naj Islandija ponovno začne pristopna pogajanja z Evropsko unijo, je vprašanje, na katero bodo islandski volivci odgovorili na referendumu prihodnjo soboto. Obuditev pridružitvenega procesa z Reykjavikom ima zaradi tekmovanja velesil za vpliv na arktičnem območju za Evropo tako geopolitični kot varnostni pomen.
»Islandija je že danes tesna evropska partnerica in zaveznica v okviru Nata. Članstvo v EU bi te vezi še poglobilo in povečalo evropsko prisotnost v severnem Atlantiku,« je geopolitično razsežnost referenduma v nordijski državi z okoli 400.000 prebivalci za Delo opisala evropska komisarka za širitev Marta Kos.
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